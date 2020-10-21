日本製鐵擬改電爐煉鋼

日本鋼鐵業百年老店日本製鐵會社正跨入回收工業金屬領域，考慮從高爐煉鋼轉入電爐煉鋼，並將運用廢鋼開發電動車的關鍵原料，以因應氣候變遷、及來自中國大陸鋼廠的競爭壓力。

高爐煉鋼是以鐵礦砂及焦碳為原料，電爐則以廢鋼為原料。高爐的二氧化碳排放量是電爐的四倍，建爐成本更是電爐的20倍。

彭博資訊報導，日本製鐵社長橋本英二已要求幹部，研究如何改用電爐冶煉廢鋼。由於廢鋼愈積愈多，因此該公司有意利用廢鋼資源，降低煉鋼設備的興建成本，擴大在亞洲的市場。日本製鐵今年將成立委員會，討論如何達成零排碳目標。

橋本曾說，中國大陸準備加強掌握全球鋼鐵市場，因為大陸產業快速復甦，且業者轉進高品質鋼材，「我們將準備對抗中國業者」。日本製鐵也計劃在日本西部設立電爐鋼廠，生產電工鋼，這是電動車的重要材料。

分析師指出，日本製鐵若改電爐煉鋼，將能更快、更有彈性地擴張亞洲市場。

日本製鐵多年來一直排斥電爐煉鋼製程，部分是因為在煉製高階鋼材方面遭遇技術障礙。但基於目前全球都在努力對抗氣候變遷，對鋼鐵業造成重大壓力，加上中國大陸一流鋼廠的科技正迎頭趕上，並積極打入東南亞，與日本業者爭奪市場，促使日本製鐵重視較清潔的電爐煉鋼製程，降低成本。