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彭博：印度考慮與台灣展開貿易協商 一改不情願態度

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
印度總理莫迪。（美聯社）
印度總理莫迪。（美聯社）

隨著印度與中國大陸關係惡化，印度政府內部對於正式與台灣展開貿易協議協商的支持態度正日益提高。

彭博資訊引述印度政府官員私下談話報導，台灣這幾年來一直尋求與印度展開貿易協商，但印度總理莫迪的政府一直不願意行動，原因是如果在世界貿易組織（WTO）登記任何貿易協定，免不了與中國大陸上演一場拉鋸戰。

然而這名官員透露，在過去幾個月，印度政府內部想要展開貿易協商的的鷹派人士占了上風，因為若與台灣簽署貿易協議，將有助於印度尋求取得更多科技與電子業投資的目標。不過官員表示，內部尚未做出是否與台灣展開貿易協商的最終決定。

莫迪政府在本月稍早才核准包括鴻海、緯創與和碩在印度的投資獎勵計畫，莫迪希望在未來五年內吸引超過10.5兆盧比（1,430億美元）資金投資印度智慧手機生產。

彭博資訊聯繫印度商務部發言人Yogesh Baweja尋求回應，但未獲得立即回覆。

如果台灣與印度正式展開貿易協商，對台灣來說將是一大勝利，因為在面臨中國大陸長期阻撓下，台灣一直難以與多數經濟大國展開貿易談判。印度與多數國家一樣，並不正式承認台灣，只以「代表處」形式維持雙方的非正式外交關係。

印度與台灣在2018年簽署更新的雙邊投資協議，進一步拓展雙方經濟關係。根據印度商務部的資料，雙邊貿易額在去年成長18%至72億美元。

印度 莫迪

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