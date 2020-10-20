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曾在8月料中回落的策略師 這次預測標普500指數會跌10％
曾在8月準確料中美股拉回的分析師 Mike Wilson，如今建議投資人要為另一波震盪做好準備。
這位摩根士丹利首席美國股票策略師表示，標普500指數有可能從一周前觸及的高點下跌10%。標普500指數過去兩個月裡二度未能突破一條長期趨勢線，這趨勢線由標普500指數過去40年裡的高點所組成。
Wilson說，更增添技術線圖趨勢阻力的是一長串的總經不利因素，包括陷入僵局的財政刺激談判、不斷增加的新冠肺炎疫情病例，以及近在眼前的大選。這些因素都會將加劇市場的動盪，也讓投資人不願追高。
Wilson發給客戶的一份報告中寫道：「鑒於下個月有這麼多的不確定性，我們認為從上周一的高點再次回調10%是在短期內最有可能的結果，然後重回多頭走勢，至少標普500指數的價位上是如此。」
這表示標普500指數會回到3,172點，接近標普500指數200日均線。標普500指數周一跌1.6%，收3,426.92點。
今年8月，Wilson曾警告標普500指數守不住創新高的漲勢，因為支撐美股漲勢的股票太少。標普500指數9月2日創下歷史新高3,580.84點，接下來三周回跌近10%。
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