經濟解析／英特爾賣NAND flash事業 為何分析師喊讚？
英特爾公司傳出接近以100億美元價碼，將NAND快閃記憶體事業賣給南韓SK海力士，這筆交易究竟有何好處？分析師認為，英特爾藉此出脫非核心事業，能專心修補7奈米製程落後問題，另外還能降低在美中關係惡化時的曝險。
●英特爾能減少分心 聚焦CPU等核心事業
RBC Capital Markets分析師史蒂夫斯（Mitch Steves）在19日寫給客戶的報告中表示，他認為這樁出售案對英特爾是利多消息，同時有利於包括美光（Micron）與威騰電子（Western Digital）在內的其他記憶體晶片業者。富國證券公司分析師正面看待這項消息
史蒂夫斯表示：「英特爾有多條事業線，而且在投資這項事業多年後，仍無法產生明顯的獲利。若能以100億美元價碼賣出，該公司可利用這筆收益再投資於新技術，改善其正在落後的CPU事業、投資於現場可程式化邏輯閘陣列（FPGAs）或是建立自家的物聯網（IoT）事業組合。」
此外，英特爾近期遭遇7奈米製程延宕問題，使得CPU競爭同業超微（AMD）進一步瓜分市占，超微今年首季在個人電腦CPU的市占已攀升至17%，較五年前提高逾一倍。英特爾此時若出脫NAND快閃記憶體這項非核心事業，將有助於把重心放在修補半導體製程技術的問題。
●一併賣掉大連廠、減少在陸營運 避免受美中關係惡化波及
美國與中國近期的地緣政治情勢已導致半導體產業面臨複雜情勢，快閃儲存半導體領域尤其受影響。
英特爾是在中國大連生產先進的快閃記憶體3D NAND，這種記憶體把多層記憶體單元進行堆疊。這座工廠是英特爾在中國大陸的唯一大型晶片製造廠，因此若與SK海力士敲定出售協議，可能包含這座廠，將代表英特爾在中國大陸的生產營運大幅降低。
如此一來，英特爾也能降低業務受到美中關係惡化影響。記憶體晶片市場已受美國努力封殺中國科技產業崛起與華為、中芯出口禁令影響。例如日本NAND Flash大廠鎧俠（Kioxia）以傳出向美方申請繼續供貨華為的許可證。鎧俠上月延後首次公開發行股票（IPO），據悉也是受美國對華為禁令影響。
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