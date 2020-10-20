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國際油價小跌 金價上漲 鋅價升至四周高點

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

紐約市場原油價格小幅下跌，在每桶41美元下方，金價攀升，鋅價升至接近四周高點。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價小跌

沙烏地石油大臣Abdulaziz Bin Salman呼籲，面對不確定的需求，OPEC+聯盟應保持積極主動。在新冠疫情加重威脅到經濟復甦之際，交易員們也在關注美國國會和白宮能否達成經濟刺激協議的跡象。

「OPEC已經看到油價跌至每桶40美元左右，對他們而言，這有點低，因此，他們可能會寧願謹慎行事，至少保留一定的減產幅度，」Tradition Energy的董事Gary Cunningham表示，「目前任何產量增加都不利於油價」。

花旗集團分析師Ed Morse在一份報告中說，如果市場不確定性持續到下個月底，那麼OPEC+原定從1月開始每天恢復供應190萬桶的計畫可能會調低。

11月交割的西德州中級原油（WTI）跌5美分，收於每桶40.83美元；12月交割的布蘭特原油期貨價格下跌31美分，收於每桶42.62美元。

●金價上漲

德國商業銀行分析師Daniel Briesemann說，刺激談判「受到市場的積極解讀，顯然看到了各方之間達成共識的意願」。

截至紐約時間下午1:27，現貨黃金上漲0.5％，至每英兩1,908.69美元，上周下跌了1.6％。 12月交割的黃金合約期貨上漲0.3％，收於每英兩1,911.70美元。

●鋅漲至四周高點

9月中國工業產值優於預期，隨著政府支出加快，以及生產商加大力度滿足建築和汽車等行業的需求，鋼和鋁的日產量達到歷史新高。

德國商業銀行分析師Daniel Briesemann表示：「9月數據表明經濟復甦正在持續，並由製造業承擔。總體上說，這對金屬是個好消息」。

倫敦時間下午5:51，用於生產不鏽鋼的鋅上漲2.3％，收於每噸2,491美元，盤中觸及2,498.50美元，為9月22日以來的最高水平。銅上漲0.6％，此前觸及四周高點。鎳、錫和鉛也上漲，鋁下跌。

油價 OPEC

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