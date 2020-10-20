美元因刺激計畫過關渺茫收復部分跌幅 英鎊上漲

美元周一創下逾一周最大跌幅後回穩，因白宮與眾議院議長裴洛西即將談判之際，民主黨表示仍對美國財政刺激方案的措辭有所分歧。英鎊保持上漲，但是在有關英國脫歐談判的進展出現相互矛盾的信號之後，英鎊漲幅收窄。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.3%至93.427，盤中最多跌0.5%。

英鎊兌美元上漲0.3％至1.2949；一度升至1.3025。

Shaun Osborne等豐業銀行策略師在周一的報告中指出，英鎊傾向於糾正近期漲勢，而非上探1.31關口。

有報導說英國準備重寫有爭議的違反英國脫歐協議的法規，並且英國和歐盟領導人計劃加強在各個層面的聯繫。

歐元兌美元上漲0.5％至1.1776，盤中高點為1.1794。歐洲央行總裁拉加德表示，歐盟領導人應考慮是否將7,500億歐元 （8870億美元）復甦基金作為永久性工具。