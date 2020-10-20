美元因刺激計畫過關渺茫收復部分跌幅 英鎊上漲
美元周一創下逾一周最大跌幅後回穩，因白宮與眾議院議長裴洛西即將談判之際，民主黨表示仍對美國財政刺激方案的措辭有所分歧。英鎊保持上漲，但是在有關英國脫歐談判的進展出現相互矛盾的信號之後，英鎊漲幅收窄。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.3%至93.427，盤中最多跌0.5%。
英鎊兌美元上漲0.3％至1.2949；一度升至1.3025。
Shaun Osborne等豐業銀行策略師在周一的報告中指出，英鎊傾向於糾正近期漲勢，而非上探1.31關口。
有報導說英國準備重寫有爭議的違反英國脫歐協議的法規，並且英國和歐盟領導人計劃加強在各個層面的聯繫。
歐元兌美元上漲0.5％至1.1776，盤中高點為1.1794。歐洲央行總裁拉加德表示，歐盟領導人應考慮是否將7,500億歐元 （8870億美元）復甦基金作為永久性工具。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言