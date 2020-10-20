台積電ADR周一漲1％ 較台股溢價逾10％

三宅順也，是全世界最有名的無名設計師。他與大陸商人葉國富共同創辦的名創優品（MINISO）上周五（15日）在美國上市連漲兩天。三宅的黑白海報常掛在店內醒目的地方，讓「日本設計」的核心概念深植人心。不過在此之前，設計界真的沒聽過這號人物。

2020-10-20 05:00