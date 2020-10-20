台積電ADR周一漲1％ 較台股溢價逾10％
台積電ADR周一漲1%，收87.56美元，較台北交易股票溢價逾10%。
道瓊工業指數周一大跌逾400點，國會的刺激法案談判仍有明顯分歧，大選前能過關的希望渺茫。標普500指數跌1.6%，收3,426.92點。科技股集中的那斯達克綜合指數下跌1.7%，至11,478.88點，已連續五個交易日下跌。
費城半導體指數跌0.6%。
台灣加權股價指數昨天漲157.97點收12,908.34點。台積電漲1.9%收457.50元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 60.74 -0.47 61.90 -1.87
中華電 CHT 105.85 +0.05 107.00 -1.07
台積電 TSM 504.12 +0.99 457.50 10.19
聯電 UMC 30.40 +1.34 31.00 -1.94
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