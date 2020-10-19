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特斯拉：陸製Model 3本月稍後開始出口歐洲

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
特斯拉宣布，陸製Model 3將從本月稍晚開始出口到德國、法國、瑞士等歐洲國家。 路透
特斯拉宣布，陸製Model 3將從本月稍晚開始出口到德國、法國、瑞士等歐洲國家。 路透

電動車大廠特斯拉（Tesla）透過通訊軟體微信（WeChat）宣布，上海工廠生產的Model 3汽車，將從本月稍晚開始出口歐洲。

特斯拉表示，這款車將會出口到德國、法國、瑞士等10多個歐洲國家。特斯拉的上海廠是該公司首座位在美國以外的工廠，今年年初開始交付中國大陸國內訂購的車輛。

特斯拉上海工廠製造總監宋鋼向記者表示：「我們希望這座工廠能做為一座世界級的工廠，服務全球客戶。出口中國製的特斯拉車輛，是這項全球布局的關鍵一步。」

上海廠已幫助特斯拉在大陸攻城掠地。特斯拉先前表示，這座工廠的年產量能達到20萬輛。該工廠9月的交車量接近11,000輛。

知情人士上月曾經透露，特斯拉計劃將上海工廠製造的車輛，出口到歐洲和亞洲其他國家，改變原本專供大陸市場的策略。當時該名人士表示，外銷用的陸製Model 3可能會在第4季開始量產，目標市場包括新加坡、澳洲、紐西蘭和歐洲。

特斯拉 上海

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