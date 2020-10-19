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陸成長遜預期 專家：即便著重內需 對亞洲成長仍重要

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
專家認為，中國第三季經濟成長表現雖不及預期，但相較全球已相當不錯。美聯社
專家認為，中國第三季經濟成長表現雖不及預期，但相較全球已相當不錯。美聯社

中國大陸第3季經濟年增4.9%，表現略遜經濟學家預期的5.2%年增率，但專家認為，這一數字跟全球相比已相當不錯，且中國經濟目前雖可能會更關注於「內循環」，但其經濟成長仍對亞洲至關重要。

美國康乃爾大學貿易政策教授普拉薩19日向CNBC表示，當全球其他地區因疫情陷入「可怕」衰退時，中國最新GDP數據「令人驚艷」。「我認為中國對亞洲地區的需求仍將維持重要地位。」

當被問到中國經濟復甦對亞洲的意義時，普拉薩說：「考量到亞洲經濟的規模，除非中國繁榮，否則亞洲不可能繁榮。」

穆迪首席亞太經濟學家柯克蘭也說：「鑑於目前全球其他經濟體的疲弱，中國能以如此快的速度成長，這是相當了不起的。」

不過，兩位分析師認為，中國未來必須把重點放在對自身成長相當重要的中小企業身上。普拉薩指出，要讓中國持續繁榮不僅要增加信貸，還要使其進到中小企業手中。中小企業是經濟中更有活力的部分，可帶來更好的就業與生產力成長，這些對中國經濟成長極為重要，對亞洲地區的經濟體也很重要。

柯克蘭也贊同普拉薩觀點，並稱未來任何形式的刺激措施都必須更加關注中小企業。

疫情 GDP

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