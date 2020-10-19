窮國債務激增 IMF籲儘早重整

疫情衝擊下中低收入國家債台高築，IMF呼籲應儘早重整債務，以免國家財務崩潰。IMF董事Kristalina Georgieva於18日呼籲，部分國家的債務已經逼近國家GDP的100%，尤其在疫情期間債務更是直線飆升，應盡快和債權國協商重整。目前IMF已經將G20的雙邊付款凍結期延長6個月，有助於中低收入國家，但呼籲應有更積極的行動重整債務。

路透社報導，在疫情肆虐期間，許多中低收入國家財務大受打擊，靠借錢度日，導致債務不斷積累，IMF董事Kristalina Georgieva更警告，若不趕緊重視債務重整，最後對債務雙方都是傷害，甚至有可能全球債務水平會在2021年達到GDP的100%，「再繼續拖延，大家都得付出高昂代價。」

她表示，債權人應採用合同條款，減少經濟動盪，增加財務透明度，並且鼓勵G20早前通過的債務服務暫停計畫。此計畫目前已經幫助44個國家推遲50億美金的支出，以度過疫情危機，但這項計劃並未納入私人機構，且G20之一的中國沒有納入所有國有機構，所以有效性還是受到限制。

《商業內幕》報導，呼籲儘早正式債務重組不只是疫情衝擊中低收入國家，也因應全球各項產業萎縮，如石油產業、旅遊業等，但有許多中低收入國家不願意讓政府凍結債券付款，擔心這樣做會損害未來借錢的能力。

包括前美國財政部長Larry Summers所在的G30集團，上週也敦促IMF應增加貸款，利用其豐厚的黃金儲蓄，發行更多的「特別提款權」貨幣（此為IMF會計上記帳的單位，由美元、歐元、日圓與英鎊等四種主要貨幣構成），也提倡G20應該主動開始減免債務，因為中低收入國家的債務若現在不趕緊解決，將來會拉全球經濟一起陪葬。

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