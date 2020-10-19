快訊

斐濟警接中方投訴遭台方攻擊 胡錫進駁斥：我們外交官挺文雅的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

窮國債務激增 IMF籲儘早重整

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

疫情衝擊下中低收入國家債台高築，IMF呼籲應儘早重整債務，以免國家財務崩潰。IMF董事Kristalina Georgieva於18日呼籲，部分國家的債務已經逼近國家GDP的100%，尤其在疫情期間債務更是直線飆升，應盡快和債權國協商重整。目前IMF已經將G20的雙邊付款凍結期延長6個月，有助於中低收入國家，但呼籲應有更積極的行動重整債務。

路透社報導，在疫情肆虐期間，許多中低收入國家財務大受打擊，靠借錢度日，導致債務不斷積累，IMF董事Kristalina Georgieva更警告，若不趕緊重視債務重整，最後對債務雙方都是傷害，甚至有可能全球債務水平會在2021年達到GDP的100%，「再繼續拖延，大家都得付出高昂代價。」

她表示，債權人應採用合同條款，減少經濟動盪，增加財務透明度，並且鼓勵G20早前通過的債務服務暫停計畫。此計畫目前已經幫助44個國家推遲50億美金的支出，以度過疫情危機，但這項計劃並未納入私人機構，且G20之一的中國沒有納入所有國有機構，所以有效性還是受到限制。

《商業內幕》報導，呼籲儘早正式債務重組不只是疫情衝擊中低收入國家，也因應全球各項產業萎縮，如石油產業、旅遊業等，但有許多中低收入國家不願意讓政府凍結債券付款，擔心這樣做會損害未來借錢的能力。

包括前美國財政部長Larry Summers所在的G30集團，上週也敦促IMF應增加貸款，利用其豐厚的黃金儲蓄，發行更多的「特別提款權」貨幣（此為IMF會計上記帳的單位，由美元、歐元、日圓與英鎊等四種主要貨幣構成），也提倡G20應該主動開始減免債務，因為中低收入國家的債務若現在不趕緊解決，將來會拉全球經濟一起陪葬。

【更多精采內容，詳見

債務 IMF 疫情

延伸閱讀

花蓮規畫擴增8處輔具服務據點 2萬名身心障礙者受惠

IMF警告：全球經濟恐受疫情永久傷害

IMF：加快疫苗開發刺激復甦 全球收入五年可增9兆美元

IMF前副總裁警告 全球中小企業將進入破產高峰期

相關新聞

窮國債務激增 IMF籲儘早重整

疫情衝擊下中低收入國家債台高築，IMF呼籲應儘早重整債務，以免國家財務崩潰。IMF董事Kristalina Georgieva於18日呼籲，部分國家的債務已經逼近國家GDP的100%，尤其在疫情期間債務更是直線飆升，應盡快和債權國協商重整。目前IMF已經將G20的雙邊付款凍結期延長6個月，有助於中低收入國家，但呼籲應有更積極的行動重整債務。

Dyson夫婦認賠2.5億元出售新加坡豪宅 被他買下

消息人士透露，創辦英國消費電子產品大廠戴森（Dyson）的戴森夫婦，以6,200萬星元（約新台幣13.1億元）出售新加坡...

【Bloomberg】大陸若沒有深層改革 人民幣「避險貨幣夢」難成真

在全球金融市場遭遇亂流時，人民幣真的能當成保值工具嗎？

737 Max客機重飛天際 美航計劃年底前實現

美國航空集團今天表示，計劃年底前讓波音737 Max型噴射客機復飛，而這要看美國聯邦航空總署（FAA）是否發放飛行證照

美國在亞洲影響力受疫情拖累 台灣外交影響力大有進展

研究顯示，中國在亞太地區的影響力正逼近排名第一位的美國，華盛頓對新冠疫情的因應不佳，削弱自身的聲望。反倒是台灣因對疫情處...

今天開盤前 五件事不可不知

美股上周撐住連三周漲勢，但別指望科技大咖財報超標再掀漲勢，因為投資人期待更高。以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際和大...

洪災南韓白菜漲翻天 引爆「泡菜危機」

南韓今年夏季遭遇多個強颱侵襲，加上出現史上最長的梅雨季，暴雨成災導致當地白菜價格大漲逾六成，引發「泡菜危機」。

高田傳安全帶瑕疵疑慮 中資母企將查20年測試資料

日本高田公司（Takata）爆發安全氣囊瑕疵醜聞後，於2018年買下這家公司的中資美企均勝安全系統表示，他們正在調查高田...

疫情時減少接觸 QR碼技術在各國翻紅

看起來不起眼的QR碼，卻是疫情中的大救星。由於疫情肆虐，提倡無接觸購物付款，發展已逾十年的小小QR碼成為熱門話題，從付錢到查詢資料，只要一個方形的圖案就能完成，不需要與人共用紙筆或接觸。使原本單純工業用的科技，後來開始逐漸普及，直到大流行期間，QR碼成為每個人生活中不可或缺的科技。

為振興內需市場 南韓擬發消費券給千萬人

韓聯社報導，南韓政府計畫本月底開始向超過千萬名民眾陸續發放適用餐飲、展覽、旅遊等領域的消費券，振興新冠肺炎疫情期間國內市...

谷歌前CEO：擊敗中AI 美須不惜代價

谷歌（Google）前CEO施密特（Eric Schmidt）15日在一場視頻會議上表示，美國必須「不惜一切代價」（wh...

熱門新聞

秘魯納斯卡線再現神秘地畫！ 考古學家驚見2000多歲古貓

4年前跌破眼鏡 今年美國總統大選民調可信嗎？

美大選提前投票破紀錄 川普拜登拚爭取選民青睞

日本東京驚傳路面坍塌 5公尺深坑洞幾乎截斷整條路

民眾被迫待在家、王室卻國外度假！荷蘭國王被罵到返國

今天開盤前 五件事不可不知

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。