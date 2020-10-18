快訊

有軍紀案主官到國防部接受公審 國防部軍紀改革案惹議

中職／年輕人狂掃13安 猿隊輸兄弟保季後賽希望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情時減少接觸 QR碼技術在各國翻紅

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
小小的QR碼，卻成了疫情中的小兵立大功。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository）
小小的QR碼，卻成了疫情中的小兵立大功。（Photo From Wikimedia Commons, the free media repository）

看起來不起眼的QR碼，卻是疫情中的大救星。由於疫情肆虐，提倡無接觸購物付款，發展已逾十年的小小QR碼成為熱門話題，從付錢到查詢資料，只要一個方形的圖案就能完成，不需要與人共用紙筆或接觸。使原本單純工業用的科技，後來開始逐漸普及，直到大流行期間，QR碼成為每個人生活中不可或缺的科技。

《Quartz》報導，由於疫情，各大支付平台與商店都在加強推廣QR碼，從讀菜單、登記資料等，掃描QR碼就可以在自己手機上完成，完全不用與他人共用紙筆或者接觸到陌生人，甚至有製藥公司在研發程式，只要掃QR碼就可以知道用戶的身體健康狀況，以研判這人是否適合回到工作崗位。

對於行動支付發達的中國，QR碼並不是什麼新鮮事，甚至早已有三分之二的中國人都在使用，就連疫情期間政府推出的、爭議不斷的「健康碼」，也是QR碼的概念延伸，不過QR碼在其他國家地區還尚未普及。

Yahoo財經報導，QR碼原意為「快速回應」，是1994年由豐田汽車的子公司Denso Wave於日本的實驗室中使用，主要是為了要用簡便的方法，追蹤配裝線上的汽車零件，而QR碼明顯比傳統的直條紋條碼更快速方便，由於傳統的長條形條碼將信息儲存在一系列一維的行線中，可以儲存多達80個字符的數據，所以可以應用在顯示價格等簡單數據。

然而將二維信息儲存在正方形的QR碼中，已可以容納比長條形條碼多100倍的數據資料，不過該項技術一直到2010年才能由一般的智慧型手機讀取網頁連結，然而早期必須下載特定的手機應用程式，才能讀取QR碼，而在智慧型手機不普及的2010年左右（當時美國只有20%人口有智慧型手機），QR碼自然使用率也不高。

但這項技術竟在中國蓬勃發展，短影片平台Snapchat的執行長Evan Spiegel在2014年訪問中國時，對此深感驚艷，因此回美國後大力推行這項技術，包含運用QR碼來互相加好友等。

【更多精采內容，詳見

疫情

延伸閱讀

momo今晚開放預購iPhone 12 momo卡5%回饋無上限

發表會沒說的規格曝光！iPhone 12記憶體仍為4GB、iPhone 12 Pro為6GB

台灣薪水低為何還超多人用iPhone？網友曝蘋果手機最大優點

iPhone 12拔掉隨機附贈耳機 全球僅一個國家還有保留

相關新聞

為振興內需市場 南韓擬發消費券給千萬人

韓聯社報導，南韓政府計畫本月底開始向超過千萬名民眾陸續發放適用餐飲、展覽、旅遊等領域的消費券，振興新冠肺炎疫情期間國內市...

疫情時減少接觸 QR碼技術在各國翻紅

看起來不起眼的QR碼，卻是疫情中的大救星。由於疫情肆虐，提倡無接觸購物付款，發展已逾十年的小小QR碼成為熱門話題，從付錢到查詢資料，只要一個方形的圖案就能完成，不需要與人共用紙筆或接觸。使原本單純工業用的科技，後來開始逐漸普及，直到大流行期間，QR碼成為每個人生活中不可或缺的科技。

谷歌前CEO：擊敗中AI 美須不惜代價

谷歌（Google）前CEO施密特（Eric Schmidt）15日在一場視頻會議上表示，美國必須「不惜一切代價」（wh...

亞洲操盤手 加碼陸股黃金

距離美國總統大選不到三周，亞洲地區的操盤手已經展開加碼陸股、做空澳幣、買進黃金等傳統與不常用的避險操作，因應選舉前後可能...

美年度赤字暴增二倍

最新數據顯示，美國2020財政年度（截至9月底）預算赤字達到破紀錄的3.13兆美元，是2019年的三倍以上，主因政府擴大...

主權債信 穆迪降至Aa3

英國主權債信評等遭信評機構穆迪（Moody's）調降，主因是新冠肺炎疫情對該國造成的經濟衝擊、脫歐議題，以及首相強生政府...

英相：準備無貿易協議脫歐

英國首相強生16日放話，英國如今該為無貿易協議脫歐做好準備。

福斯搶推SUV 停產金龜車

各大車廠正急切以利潤較高的休旅車（SUV）取代獲利較少的車種，即便須終結旗下經典車款也在所不惜。

大廠攻電動車 為電池傷神

各大車廠投注數十億美元資金研發電動車，現在面臨一個重大抉擇：是該進一步投入自製核心電池？還是直接跟別人買就好？

科技大咖秀財報 美股本周重頭戲

美國股市上周五（16日）以小漲結束震盪的一周，在美國數州新冠肺炎病例創新高的陰影下，投資人並未因為企業財報亮麗而受鼓舞，...

BTS韓戰發言惹怒陸網友 母公司「防彈」IPO首日股價翻倍

韓國股市這陣子瘋IPO（首度公開募股），男子偶像團體「防彈少年團」（BTS）所屬的唱片公司Big Hit娛樂15日IPO，分析師看好Big Hit這支強勢來襲股票，以及它帶動的交易熱情。

美股撐住連三周漲勢 別指望科技大咖財報超標再掀漲勢

美國股市周五以小漲結束震盪的一周，在美國數州新冠肺炎病例創新高的陰影下，投資人並未因為企業財報亮麗而受鼓舞，似預告接下來陸...

熱門新聞

怕74歲妻「太有魅力」 19歲丈夫竟將其軟禁防出軌

川普笑說若敗選可能離美 他會移居亞洲這國嗎？

「不配當總統」 紐約時報痛批：下架川普

泰國民眾無懼警方驅離威嚇 再占曼谷主要路口

跨國民調機構：台灣成亞太八國唯一川粉國

美中緊張 華爾街日報：北京揚言拘留美國公民

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。