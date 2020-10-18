疫情時減少接觸 QR碼技術在各國翻紅

看起來不起眼的QR碼，卻是疫情中的大救星。由於疫情肆虐，提倡無接觸購物付款，發展已逾十年的小小QR碼成為熱門話題，從付錢到查詢資料，只要一個方形的圖案就能完成，不需要與人共用紙筆或接觸。使原本單純工業用的科技，後來開始逐漸普及，直到大流行期間，QR碼成為每個人生活中不可或缺的科技。

《Quartz》報導，由於疫情，各大支付平台與商店都在加強推廣QR碼，從讀菜單、登記資料等，掃描QR碼就可以在自己手機上完成，完全不用與他人共用紙筆或者接觸到陌生人，甚至有製藥公司在研發程式，只要掃QR碼就可以知道用戶的身體健康狀況，以研判這人是否適合回到工作崗位。

對於行動支付發達的中國，QR碼並不是什麼新鮮事，甚至早已有三分之二的中國人都在使用，就連疫情期間政府推出的、爭議不斷的「健康碼」，也是QR碼的概念延伸，不過QR碼在其他國家地區還尚未普及。

Yahoo財經報導，QR碼原意為「快速回應」，是1994年由豐田汽車的子公司Denso Wave於日本的實驗室中使用，主要是為了要用簡便的方法，追蹤配裝線上的汽車零件，而QR碼明顯比傳統的直條紋條碼更快速方便，由於傳統的長條形條碼將信息儲存在一系列一維的行線中，可以儲存多達80個字符的數據，所以可以應用在顯示價格等簡單數據。

然而將二維信息儲存在正方形的QR碼中，已可以容納比長條形條碼多100倍的數據資料，不過該項技術一直到2010年才能由一般的智慧型手機讀取網頁連結，然而早期必須下載特定的手機應用程式，才能讀取QR碼，而在智慧型手機不普及的2010年左右（當時美國只有20%人口有智慧型手機），QR碼自然使用率也不高。

但這項技術竟在中國蓬勃發展，短影片平台Snapchat的執行長Evan Spiegel在2014年訪問中國時，對此深感驚艷，因此回美國後大力推行這項技術，包含運用QR碼來互相加好友等。

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