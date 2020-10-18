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科技大咖秀財報 美股本周重頭戲

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
Netflix、特斯拉、英特爾本周將公布財報。（路透）
Netflix、特斯拉、英特爾本周將公布財報。（路透）

美國股市上周五（16日）以小漲結束震盪的一周，在美國數州新冠肺炎病例創新高的陰影下，投資人並未因為企業財報亮麗而受鼓舞，似在預告接下來陸續發布財報的重量級科技股，也難再掀新一波漲勢。隨美國大選剩下不到三周，投資人預料美股仍會持續震盪。

美國威斯康辛、俄亥俄、北卡羅萊納在內的九個州新增病例創下新高，受此消息影響，道瓊上周五尾盤收斂漲幅，終場漲112點，收在28,606點。標普500漲不到0.1%，那斯達克綜合指數跌0.4%。不過，紐約三大指數周線仍撐住連三周漲勢，道瓊和標普各漲0.1%和0.2%，那斯達克漲0.8%。

費城半導體指數上周五跌0.5%，一周保住不到0.1%的漲勢。台積電ADR上周五跌1.6%，周線跌2.3%。

Lazard 資產管理公司證券主管坦普爾說：「市場很明顯擔心美國疫情再度復熾，我擔心這會成為目前到年底的阻力。」

標普500指數成份股已公布財報的企業中，多達86%超出分析師預期，這將是彭博1993年追蹤此一數據以來最佳表現。但在疫情等不確定的顧慮下，企業公布財報的隔天，平均股價反而下跌2% ，也因此標普500指數上周表現平平。

Netflix、特斯拉、英特爾本周將接連公布財報，下周換蘋果、亞馬遜、Alphabet、微軟、臉書等登場。

多數投資人雖認為財務和財報均佳的大型科技股，仍將是疫情不確定性下的首選，但因本益比偏高，也有投資人建議分散風險。

財報 美國大選

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