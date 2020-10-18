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英相：準備無貿易協議脫歐

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
英國首相強生。（路透）
英國首相強生。（路透）

英國首相強生16日放話，英國如今該為無貿易協議脫歐做好準備。

他明白表示，除非歐盟從根本上改變立場，否則繼續協商根本沒有意義。不過，從德國總理梅克爾的暗示來看，雙方仍有轉圜的餘地。

強生表示，「我已打定主意，我們應該做好準備，明年1月1日起像澳洲一樣，按單純的全球自由貿易原則來安排。」 不過，他並沒有關閉進一步磋商的大門。

歐盟執委會主席范德賴恩表示，歐盟將加緊談判，雙方代表定本周在倫敦再議。

德國總理梅克爾倒是表態建議雙方各退一步，尤其是競爭規則上的問題。她說：「如果我們接受並認可英國希望定出一條自己的路，不希望受制於單一市場的特定規則，或希望提出歐盟不存在的新的政府補助機制，那我們就需要為歐盟和英國法律架構之間的新距離，擁有一套機制。」

但雙方若進一步要有突破，仍要看法國總統馬克宏是否願就對等進入英國漁場的要求有所妥協。法國官員近日已暗示願意讓步，但歐盟希望先解決公平競爭環境的問題。

英鎊16日搖擺於升貶之間，顯示市場認為強生的談話只是政治上的做態。

所謂「澳洲模式」，是指英國與歐盟將按世界貿易組織（WTO）的規定進行貿易，關稅依WTO規定課徵，但如此將導致關稅大增，產品價格大漲。

英國內閣辦公室部長戈夫坦承，牛肉和羊肉未來可能面臨40%到100%的關稅，汽車製造商可能面臨10%的關稅。

他和財政大臣蘇納克都呼籲強生能敲定協議，並解決漁權和政府補助政策上的爭議。

歐盟 英國 強生

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