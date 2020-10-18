主權債信 穆迪降至Aa3

英國主權債信評等遭信評機構穆迪（Moody's）調降，主因是新冠肺炎疫情對該國造成的經濟衝擊、脫歐議題，以及首相強生政府缺乏明確預算計畫。

穆迪16日將英國的主權債信評等調降一級至「Aa3」，信評展望則調升為「穩定」。

穆迪表示，英國的成長「比預期還嚴重減弱，且未來可能持續如此」，該國經濟面臨比其他G20國家更嚴重的萎縮，因為疫情嚴重、服務業受社交距離規定打擊，以及疫情有進一步擴大的風險。目前英國新冠病毒致死人數，是全歐洲最高。

穆迪也表示，英國遲遲未能與歐盟達成廣泛的貿易協議，將加重疫情造成的傷害。

英國是全球第六大經濟體，但第2季經濟萎縮幅度卻是G7國家中最大，公共債務規模已超過2兆英鎊（2.6兆美元），高於該國GDP。