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美年度赤字暴增二倍

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

最新數據顯示，美國2020財政年度（截至9月底）預算赤字達到破紀錄的3.13兆美元，是2019年的三倍以上，主因政府擴大支出，以緩和新冠肺炎疫情對經濟帶來的衝擊。

美國財政部16日表示，上年度預算赤字占國內生產毛額（GDP）約16.1%，為1945年以來最高，當時美國挹注大規模資金從事軍事行動，以助終結二戰。

財政部指出，上年度政府收入較一年前下滑1%至3.42兆美元，開支則大增47%至6.55兆美元，因政府緊急貸款給小型企業、發放失業救濟金，以及對美國家庭紓困。

根據聯邦預算問責委員會，聯邦公共債務已突破21兆美元，如今估計已超過整體經濟規模，占GDP比率達到102%，為逾70年來首見，代表美國加入日本、義大利及希臘等負債大國行列。

然而，許多經濟學者與聯準會（Fed）官員認為，讓經濟成長重回正軌應為首先要務，以後再操心減少赤字的問題。就連認為要控制預算的赤字鷹派，都敦促華府與白宮趕緊批准上兆美元的新一輪紓困方案，以扶持迫切需要的人。

美國舉債額激增，未影響投資人信心、也未阻礙美國的借貸能力，投資人仍持續買進美國公債。拜利率逼近歷史低點、通膨疲軟，使美國政府償債的成本降低。

財政部表示，美國去年償債成本較一年前下降9%。在景氣下滑時期，預算赤字向來會擴大，但美國過去這五年經濟表現強勁，預算赤字卻仍持續走高。

義大利 新冠肺炎

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