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亞洲操盤手 加碼陸股黃金

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

距離美國總統大選不到三周，亞洲地區的操盤手已經展開加碼陸股、做空澳幣、買進黃金等傳統與不常用的避險操作，因應選舉前後可能出現的市場震盪。

彭博資訊報導，中國大陸股票在一些避險布局中都被強調，主要因為不管是川普連任還是拜登當選，預期對亞洲資產的影響都有限。景順（Invesco）和道富環球（State Street）繼續偏好陸股，認為中國大陸經濟復甦較快、科技公司眾多。瑞士私人銀行寶盛（Julius Baer）亞洲研究主管馬修斯也說，拜登若勝選，美中關係的混亂程度可望減輕；「這對中國股市是利多。」。

花旗策略師分析發現，澳幣比美國國庫券、美元更適合進行針對美股的避險操作。

他們說，國庫券的避險效果已不如前，美元也沒再那麼有力；反而澳幣，特別是澳幣兌瑞士法郎匯率，與標普500的關連性更強。建議建立放空澳幣部位來規避美股下跌風險。

黃金、日圓等傳統避險工具並沒有被放棄。瑞銀集團（UBS）全球資產配置主管陸克爾表示，「我們持續建議持有黃金」，加碼債券分散風險，也將一些股票曝險轉入選擇權市場，讓客戶資金無論股市是漲是跌，都能取得正報酬。

UBS也留意表現落後但價值好的股票，減少對科技敏感市場的投資。

寶盛的馬修斯則認為，現金與高評級債券比黃金更適合用來避險，「因為今年顯然黃金本身非但不能去除風險，反而更是個增添風險的資產。」

由於民主黨一旦勝選，財政刺激措施將可望保持更久，駿利亨德森主管歐康納建議，可挑選美國會因刺激措施受惠的一般價值股和地方銀行。

陸股 瑞士

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