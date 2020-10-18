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大廠攻電動車 為電池傷神

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
通用汽車組裝工人為Chevrolet Bolt電動車安裝電池。 （美聯社）
通用汽車組裝工人為Chevrolet Bolt電動車安裝電池。 （美聯社）

各大車廠投注數十億美元資金研發電動車，現在面臨一個重大抉擇：是該進一步投入自製核心電池？還是直接跟別人買就好？

車廠高層主管們表示，電池是電動車最貴的零組件之一，占整部車價值的三分之一到四分之一，因此能否降低電池成本，攸關獲利表現。

有別於傳統汽車內燃機引擎是由車廠自行研發生產，電動車的電池製造現在是亞洲電子公司與化學公司的天下，執牛耳的公司包括南韓的樂金化學（LG Chem）、日本的Panasonic、後起之秀中國大陸的寧德時代等。

由於世界各國法規都在推動車廠銷售更多電動車，高階主管們憂心沒有足夠的工廠生產高品質電池。

例如美國最大汽車市場加州9月公告，2035年前須停止銷售新的汽、柴油小客車。這項政策讓汽車產業面臨壓力，不得不加速轉向生產電動車，但各家車廠鎖定相關供應鏈途徑各不相同。

電動車市場領導者特斯拉（Tesla）幾年前在內華達州與Panasonic合作，設立製造電池的超級工廠，現在執行長馬斯克宣示要強化自製能力。

通用汽車（GM）則與樂金化學合作，投資23億美元在俄亥俄州羅德斯鎮建造占地300萬平方英尺的電池廠，面積相當於比大安森林公園略大一些。通用說，該電池廠最終會生產足夠的電池，供應給通用未來每年生產的數十萬輛電動車。

歐洲的福斯（VW）也採取類似做法，對瑞典電池新創企業Northvolt投資10億美元，包括在德國建造電池生產工廠。

福特（Ford）與戴姆勒（Daimler）的策略是直接跟供應商簽長期合約購買客製化電池。福特和南韓SK Innovation已有協議，由SK Innovation產製未來福特的電動車電池。

戴姆勒兩種方式都試過。執行長卡倫紐斯表示，2015年之前曾經由旗下子公司自製鋰電池，後來基於優化資金配置考量，決定把電池費用花到其他地方。

戴姆勒轉而在去年投資中國大陸寧德時代並簽訂長期採購合約，金額估約236億美元，但仍保留自行研發電池。卡倫紐斯說：「我們寧可把資金投注於我們擅長的地方，那就是車子的整體研發。」

福特

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