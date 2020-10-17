小麥價格攀近六年高點

美國芝加哥小麥期貨價格16日盤中勁漲至近六年高點，因為從美國到俄羅斯、烏克蘭的乾燥氣候，影響穀物收成，但全球小麥需求卻依舊強勁。

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥12月期貨16日盤中大漲2%至每英斗6.30美元，為自2014年12月來最高；該期貨漲幅稍後縮小至0.7%，報每英斗6.2225美元，本周來累計大漲約4.5%。

分析師表示，小麥期貨價格的攀漲，是因主要種植區的氣候乾燥。澳洲聯邦銀行農業策略主管哥瑞表示：「氣象預測專家持續預測，黑海和美國大部分地區的土壤含水量將沒有變化。這些地區的土壤低含水量，可能是個發展中的問題。」

阿根廷的羅薩里奧穀物交易所，便調降即將收成的2020/21產季小麥預估產量，下修至1,700萬公噸，理由是乾燥氣候和穀物凍傷。

各主要小麥出口國的庫存正逼近六年來最低，在此同時，為了支持商品庫存計畫，中國大陸計劃採購的小麥數量為25年來最多，中東和北非國家也為了避免新冠疫情造成供應中斷，正在囤積小麥庫存。