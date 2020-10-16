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黑石集團擬以146億美元出售不動產信託基金BioMed

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美國私募基股權業者黑石集團（Blackstone）表示，考慮以146億美元出售旗下不動產信託基金公司BioMed，或為這個基金辦理上市案。網路照片
美國私募基股權業者黑石集團（Blackstone）表示，考慮以146億美元出售旗下不動產信託基金公司BioMed，或為這個基金辦理上市案。網路照片

美國私募基股權業者黑石集團（Blackstone）表示，考慮以146億美元出售旗下不動產信託基金公司BioMed，或為這個基金辦理上市案。

BioMed是全美第二大生命科學不動產的所有者，擁有93筆不動產；黑石集團在2016年收購BioMed。若黑石集團要出售BioMed，最終須出清投資人在BioMed的所有投資部位，把資金退還投資人。

但黑石集團表示，BioMed投資人希望留住這家公司，而非出售。BioMed主管透露，BioMed已同意出售給黑石集團旗下的另一家基金公司，該公司可無限期持有BioMed，並且允許投資人繼續持有BioMed的投資部位。

黑石集團也說，146億美元的出售價碼，比當年的收購價值高出約65億美元，強調為確保這個價碼對買賣雙方來說都公平，特地諮詢外部顧問來確定BioMed的價值。身為顧問之一的摩根士丹利（Morgan Stanley），也將徵詢外界對BioMed的報價，確認是否有更高的價碼。

這樁交易的預期獲利為65億美元，預料成為黑石集團歷來獲利第三高的交易案，僅次於希爾頓酒店及渡假村和不動產信託基金公司EQ Office的交易案。

摩根

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