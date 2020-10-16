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分析IMF數據 疫情後大陸對全球GDP成長貢獻遠超美國

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
明年疫情後各國對全球經濟成長的貢獻度，中國大陸以26.8%居冠。（擷自彭博資訊）
明年疫情後各國對全球經濟成長的貢獻度，中國大陸以26.8%居冠。（擷自彭博資訊）

彭博資訊報導，新冠疫情將使全球經濟成長發生持久轉變，並且將中國大陸推向更前線。

根據彭博對國際貨幣基金（IMF）數據的分析，預期中國大陸明年對全球經濟成長的貢獻度為26.8％，到2025年時，貢獻度還會增加到27.7％。這將分別比美國的占比高出15個和17個百分點。

明年，中國大陸、美國與印度、德國和印尼將是全球經濟前五大成長引擎。

根據本周最新發布的「世界經濟展望」報告，IMF預測今年全球國內生產毛額（GDP）將萎縮4.4％，情況比6月時估的4.9％好。明年經濟則將反彈成長5.2％。

IMF估計中國大陸經濟明年將以8.2％的速度成長，比4月時的預測下降了一個百分點；美國經濟將反彈3.1％，對全球經濟成長的貢獻度為11.6％。

IMF研究主管Gita Gopinath在報告中寫道：「儘管全球經濟回神，上升的爬坡路程可能會很長、不均衡、不確定。」

根據報告，在2021年反彈後，中期內全球經濟成長率將逐步放緩至3.5％左右。除了中國大陸今年GDP將超過去年水準外，先進國家與新興市場、開發中經濟體今年的GDP料均將低於去年，明年甚至也可能如此。

IMF GDP

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