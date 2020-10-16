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美國原油庫存下降 財政刺激談判僵局支撐金價

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

由於美國原油和成品油庫存減少，抵銷疲弱的需求復甦面臨威脅的跡象，原油價格周四收復早盤時的跌幅。金價走勢震盪，交易員評估美元走強和美國財政刺激可能性渺茫。銅價連續兩個交易日上漲，因市場擔心罷工可能會令全球最大銅生產國智利的產量減少。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價早盤大幅下跌後收復跌幅

紐約原油期貨收盤時幾乎持平，在略低於每桶41美元的水平，早盤一度下跌4.4%。

上周美國原油和汽油庫存減少，餾分油庫存減少725萬桶，是2003年以來的最大降幅，數據令市場對產生了供應收緊的樂觀情緒。不過，需求恢復正常水平可能還很遙遠。在美國，上周首次申請失業救濟人數意外激增，達到了自8月以來的最高水平，另外新冠肺炎病例在全球繼續增加，導致巴黎和倫敦等歐洲城市採取了更嚴厲的防疫限制措施。

11月交割的西德州中級原油（WTI）下跌8美分，收於每桶40.96美元。 12月交割的布倫特原油期貨價格下跌16美分，收於每桶43.16美元。

●金價震盪

紐約時間下午1:54，現貨黃金上漲0.2%至每英兩1,905.75美元，此前一度下跌0.6%。紐約商品交易所12月黃金期貨上漲0.1%，結算價每英兩1,908.90美元。

●智利罷工引發供應擔憂 銅價連續二日上漲

智利最大銅礦Escondida將旨在阻止罷工的調解磋商延長到周五。在倫丁礦業公司的Candelaria銅礦，有350名工人罷工。該公司表示能夠維持採礦活動。

倫敦時間下午5:51，LME 3個月銅期貨上漲0.5%，收於每噸6,749美元。鋅也上漲，花旗集團稱今年鋅礦供應出現超過100萬噸的「巨大損失」。

罷工 紐約 智利

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