台積電ADR跌0.5% 較台股溢價12.2%
台積電ADR周四下跌0.5%，收88.15美元，較台北交易股票溢價12.2%。費城半導體指數跌0.3%。
美股三大指數連續三天下跌，投資人紛紛從今年幫助推動股市上漲的大型科技股中撤出。
標普500指數下跌5.33點，至3483.34點，跌幅0.2%，受醫療保健、通訊服務和科技類股拖累。道瓊工業指數微跌19.80點，至28,494.20點，跌幅0.1%。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌54.86點，至11713.87點，跌幅0.5%。
台灣加權股價指數昨天跌91.492點收12,827.82點。台積電跌1.3%收453.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 61.14 +0.71 61.30 -0.26
中華電 CHT 105.84 -0.78 106.50 -0.62
台積電 TSM 508.43 -0.51 453.00 12.24
聯電 UMC 31.20 -1.64 31.55 -1.10
*註：匯率依據紐約時間
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