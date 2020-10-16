台積電ADR跌0.5% 較台股溢價12.2%

這是再平常也不過的一天，但才清晨7時4分，東京證交所（TSE）就警覺到情況不妙。該證交所交易系統中一個很關鍵的數據裝置不動了，自動備份系統竟也同時無法運作。麻煩的是，不到一個小時後，這套名為「箭頭」（Arrowhead）的系統，就要開始為這個市值6兆美元的證券市場，處理訂單、傳輸資訊。

2020-10-15 18:47