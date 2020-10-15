交易部門帶旺 大摩上季獲利優於預期

在交易部門業績比預期優異的帶動下，摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）第3季的營收與獲利均優於市場預期。

大摩15日說，上季獲利躍增25%至27.2億美元（每股1.66美元），營收年增16%達到117億美元，都高於市場預期。

大摩上季的固定收益交易營收激增35%至19.2億美元，優於分析師預估的17億美元；股票交易營收增至22.6億美元，超過市場預估的22億美元。財富管理營收攀升7%至46.6億美元，投資管理進帳10.6億美元，這兩個部門在帶進營收方面扮演日益吃重角色。

大摩執行長高聞（James Gorman）在新聞稿說：「隨著市場在整個夏季月份保持活躍，我們實現了強勁的獲利，而且我們平衡的商業模式繼續帶來穩定的高報酬率。」

在高聞領導下，大摩著重於財富管理部門，受惠於市場上漲，該部門管理的資產價值跟著水漲船高，管理費也增加。高聞已加倍努力要在交易和投資銀行業務等傳統強項外進一步分散業務，包括上周宣布以70億美元收購Eaton Vance，以及今年2月以130億美元收購E*Trade，但這家折扣電子券商上季的7億營收並未計入大摩上季財報，原因是這樁併購案甫於第四季初完成交易。

大摩是美國六大銀行中最後一家公布第3季財報的銀行，摩根大通（小摩）、高盛及花旗集團的上季獲利也都優於分析師預期，原因是交易部門表現出色以及提列的貸款損失準備金劇減。受低利率拖累，美銀及富國的上季財報則令人失望。