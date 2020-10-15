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美元貶幅收斂 分析師認為美大選前貶值空間有限
美元指數周三下跌，但尾盤縮減跌幅，因市場對美國另一輪財政刺激的希望減弱，導致美國股市轉跌。
美元指數14日下跌0.16%至93.38，15日盤初小漲0.02%至93.40。
美國企業財報季的強勁開端被美國財政部長米努勤的談話抵消，他表示，在11月3日大選之前很難最終達成刺激協議。
歐元兌美元15日盤初基本持平，報1.1746美元。歐元區工業生產數據顯示，8月復甦大幅放緩，符合預期。歐洲國家為抑制疫情，再度擴大防疫限制措施。
日圓兌美元14日升值0.29%，報105.17日圓兌1美元。不過日圓匯率在15日盤初轉貶。
瑞信分析師Shahab Jalinoos的報告指出，歐洲經濟成長風險，中國央行變更外匯規則，再加上美國大選前的市場波動風險，限制短期內美元疲軟的空間。
英鎊兌美元14日一度跌至1.2865美元，為10月7日以來的最低水準，因英國達成脫歐協議的希望變得渺茫。在英國首相強生的發言人表示，儘管貿易談判仍存在分歧，但已經取得一些進展之後，英鎊回升。
英鎊兌美元14日尾盤報1.303美元，日內上漲0.76%。
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