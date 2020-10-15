台積電ADR跌逾1% 聯電逆勢走揚
台股ADR周三（14日）大多隨美股大盤收跌，台積電ADR下跌逾1%，較台北交易股價溢價11%。聯電逆勢上漲近1%。
道瓊工業指數14日收盤下跌165.81點，跌幅0.58%，報28,514點；標普500指數下跌23.26點，跌幅0.66%，報3488.67點，創一周最大跌幅；那斯達克指數下跌95.17點，跌幅0.8%，報11,768.73點。
費半指數收盤下跌0.53%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.21 -1.64%
中華電 CHT 36.99 -0.08%
台積電 TSM 88.60 -1.16%
聯電 UMC 5.50 +0.92%
資料來源：彭博資訊
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