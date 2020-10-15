台積電ADR跌逾1% 聯電逆勢走揚

塞浦勒斯政府一名發言人通報說，根據內閣緊急會議上作出的一項決定，塞浦勒斯將終止實施俗稱的「黃金護照」計劃。此前，阿拉伯半島電視台的一個新爆料報道引起了歐盟委員會的嚴重關切。

2020-10-14 21:28