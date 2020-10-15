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IMF：全球負債逼近總GDP

經濟日報 / 編譯鍾詠翔林奕榮／綜合外電

國際貨幣基金（IMF）表示，各國政府為因應新冠肺炎疫情衝擊而擴大支出，導致今年各國累計負債總額占全球國內生產毛額（GDP）的比率，將逼近100%，改寫歷來新高，但IMF聲稱這不代表各國就必須實施撙節政策。

IMF 14日在最新「財政監測報告」中指出，各國政府今年來（截至9月11日）承諾的財政支出，已達到11.7兆美元，使各國整體預算赤字占全球GDP的比重，從3.9%驟升至12.7%，且各國累計負債占全球GDP的比率，逼近100%。

IMF財政事務部主任加斯柏（Vitor Gasper）說，雖然各國累計總負債占全球GDP的比重，將維持在100%左右的水準，但若各國經濟恢復成長，且利率處於極低水準，將有助於壓低主要預算赤字。

加斯柏表示，那些能夠選擇繼續借貸的國家，或許有能力在不須加稅或削減公共支出計畫的情況下，在2025年前讓公共債務趨於穩定，不再大幅增加。

加斯柏指出，多數先進國家在2025年前將「出現較高的周期調整後主要預算赤字，但這些赤字在很大程度上，會被較低的利息支付所抵銷」。

IMF 新冠肺炎 疫情

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