聽新聞
test
0:00 / 0:00

星經濟萎縮趨緩 寬鬆不變

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

新加坡第3季國內生產毛額（GDP）持續萎縮，但縮幅已放緩，主因新冠疫情實施的封鎖措施逐步鬆綁；與此同時，鑑於國內經濟依然疲軟，星國央行決定維持貨幣政策不變，以配合大規模財政刺激措施，支撐經濟復甦。

新加坡貿易與工業部14日表示，星國第3季經濟較去年同期萎縮7%，略遜於分析師預估的萎縮6.8%，但已比第2季的劇減13.3%放緩。經季節調整後，星國經濟7至9月季增率轉正，至成長7.9%，扭轉4至6月時萎縮13.2%的頹勢。

貿工部聲明指出：「今年4月7日到7月1日實施「阻斷措施」（Circuit Breaker）後，拜經濟分階段重啟所賜，新加坡經濟在第3季好轉。」

以產業區分，新加坡上季表現最佳的是建築業，較前一季成長38.7%，但年比仍萎縮44.7%；服務業較前一季成長6.8%，較去年同期萎縮8%。製造業Q3季比成長3.9%，年比萎縮2%。

同日，新加坡金融管理局（MAS）表示，貨幣政策維持不變；新加坡以匯率而非指標利率作為主要貨幣政策工具，MAS 14日將匯率區間的斜率維持在0%，寬度和中點也維持不變，符合經濟學家預期。

MAS表示，預期星國經濟2021年將持續復甦，通膨減緩的風險則持續降低，央行的寬鬆政策立場，「適合繼續維持一段時間」。

不過MAS也指出，由於全球需求依然面臨考驗、旅行受限，加上消費者面臨勞動市場疲軟以及公衛疑慮仍未消散，星國經濟僅能溫和復甦。星國今年經濟預期將萎縮5%到7%，通膨料將維持低迷，MAS並預測，今年的消費者物價與去年相比，變動在負0.5%到0%之間。

瑞穗銀行駐新加坡經濟與策略部門主管瓦拉丹表示，MAS最新決策是眾所周知的結果，預期MAS將維持中性政策直到明年底。

新加坡 通膨

延伸閱讀

智慧經營／馬光-KY創辦人暨總經理黃傳勝 數字管理 做大商機

新加坡樟宜機場連通道啟用 可騎自行車

印尼、新加坡開放邊境 旅客搭機入境前需篩檢

搶攻疫後旅遊 觀光局駐星辦事處推買珍奶抽機票

相關新聞

蘋果推5G iPhone劍指大陸市場 以啟動超級換機潮

蘋果公司剛推出的5G iPhone 12產品線，將在中國大陸發揮重要性，分析師認為，蘋果能否引發「超級循環」換機潮，iP...

Fed副主席：美經濟還需一年或更久才能回到疫情前水準

美國聯準會（Fed）副主席克拉瑞達（Richard Clarida）14日表示，美國經濟需要再過一年甚至更久時間才能回到...

賣國籍給罪犯？ 塞浦勒斯停發「黃金護照」

塞浦勒斯政府一名發言人通報說，根據內閣緊急會議上作出的一項決定，塞浦勒斯將終止實施俗稱的「黃金護照」計劃。此前，阿拉伯半島電視台的一個新爆料報道引起了歐盟委員會的嚴重關切。

12港人欲逃到台灣遭中國逮捕 龐培歐發聲力挺

今年8月間，12名香港人企圖搭船逃到台灣，卻遭中國當局逮捕拘禁，美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）今天替他們發聲...

美國要求禁用華為等陸科技業製造品 南韓婉拒

美國政府要求南韓，禁止使用來自華為等中國大陸科技企業製造的產品；南韓當局回應，無法干預民間企業採用特定品牌，但將與華府持...

IMF：全球負債逼近總GDP

國際貨幣基金（IMF）表示，各國政府為因應新冠肺炎疫情衝擊而擴大支出，導致今年各國累計負債總額占全球國內生產毛額（GDP...

歐疫情升溫 停課、餐廳早關

歐洲各國政府正推出新的防疫措施，呼籲民眾共體時艱，以抑制急遽升溫的疫情。捷克宣布學校停課，荷蘭幾乎暫停所有夜間的商業活動...

星經濟萎縮趨緩 寬鬆不變

新加坡第3季國內生產毛額（GDP）持續萎縮，但縮幅已放緩，主因新冠疫情實施的封鎖措施逐步鬆綁；與此同時，鑑於國內經濟依然...

美口罩需求減 面臨「價格懸崖」

數月前，防疫用的口罩在美國還一片難求，但現在情況已改觀，世界各地口罩和個人防護裝備（PPE）供應充足，一些通路商現在更難...

出現潛在安全疑慮 禮來新冠抗體藥試驗喊卡

繼嬌生（J&J）之後，美國藥廠禮來（Eli Lilly）也因潛在的安全疑慮，中止新冠肺炎療法最後階段的臨床試驗。在短短2...

艾司摩爾 樂觀明年營運

荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）第3季營收優於預期，面對新冠肺炎疫情、美中緊張升溫，被視為資訊科技產業風向球的這...

高盛報喜 Q3獲利靚

高盛集團與美國銀行（BofA）14日公布第3季財報，獲利雙雙優於預期，進一步證明華爾街大型銀行在疫情與衰退威脅下，仍能交...

熱門新聞

影／波蘭拆除5噸重「地震炸彈」不慎引爆 畫面曝光

拜登贏定了？分析師：近百年靈驗指標站在川普這邊

陸欲不費力氣拿台灣 波頓：川普連任對美傷害恐更大

4年誤診為便秘！少女第2個子宮塞滿經血 每晚劇痛靠電視助眠

罕見！美軍航母出航突掉頭返回 分析：南海又將「熱鬧」

包養女炫富、分享釣乾爹密技 網認：不是人人都能幹的活

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。