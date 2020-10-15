美口罩需求減 面臨「價格懸崖」

數月前，防疫用的口罩在美國還一片難求，但現在情況已改觀，世界各地口罩和個人防護裝備（PPE）供應充足，一些通路商現在更難取得好價錢。

工業用品供應商美國快扣公司（Fastenal）13日表示，新冠肺炎疫情蔓延期間一些熱門的防疫產品，包括口罩和防護面罩，如今變成拖累該公司第3季毛利率不如預期的最大因素。該公司指出，這些防護產品平均每日銷售仍較去年同期增加34.4%，但與第2季疫情嚴峻和供應中斷高峰期時的三位數增幅相比，顯然需求已大幅減緩。

美國疫情仍未消除，口罩和個人防護裝備需求猶在。只是之前供應嚴重短缺時，從施耐德電機（Schneider）到波音、福特汽車（Ford Motor）和一些3D列印公司等眾多業者，紛紛加入生產行列補足供應缺口。

但現在口罩在美國已不像之前既難買到、價格又高昂。口罩供需情況改變，不僅反映在快扣這類通路商的財報上，也可能對3M這些製造商產生影響。

Gordon Haskett分析師應屈提醒投資人，3M可能面臨2021年口罩價格和需求「墜崖」的風險，因為其他人大舉投入生產，將「導致口罩供應過剩」。