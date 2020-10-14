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Fed副主席：美經濟還需一年或更久才能回到疫情前水準

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電
Fed副主席克拉瑞達14日說，美國經濟需要再過一年甚至更久時間才能回到疫情前的水準。 路透
Fed副主席克拉瑞達14日說，美國經濟需要再過一年甚至更久時間才能回到疫情前的水準。 路透

美國聯準會（Fed）副主席克拉瑞達（Richard Clarida）14日表示，美國經濟需要再過一年甚至更久時間才能回到疫情前的水準。

克拉瑞達指出，Fed和國會的政策舉措已協助刺激買房、購車，以及投資軟體和設備等活動，所有這些措施都有助於促進成長。他在國際金融研究所（IIF）表示：「也就是說，新冠疫情造成的衰退，使經濟陷入深淵，這需要一些時間，或許還需要一年時間，國內生產毛額（GDP）才能完全恢復到2019年以前的高峰。」「可能需要更久時間，失業率才能回到與我們就業最大化職責所要求的水平。」

他在美國公布第3季GDP報告之前發表這席談話。一般預料，美國上季GDP成長率將超過30%。瑞銀本周估計，經濟活動規模約是一年前的八成。 新冠疫情迫使美國在3及4月由實施封鎖，此後迄今已經恢復了1,140萬個工作，但9月的失業率仍維持在7.9％。

克拉瑞達表示，Fed認為，在第3季急劇反彈後，經濟活動將繼續逐漸改善。但他警告說，未來的前景「高度不確定」，並且受疫情路線（升溫或降溫）影響。

疫情 Fed 新冠肺炎

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