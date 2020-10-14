賣國籍給罪犯？ 塞浦勒斯停發「黃金護照」

塞浦勒斯政府一名發言人通報說，根據內閣緊急會議上作出的一項決定，塞浦勒斯將終止實施俗稱的「黃金護照」計劃。此前，阿拉伯半島電視台的一個新爆料報道引起了歐盟委員會的嚴重關切。

總部位於卡塔爾的這家電視台報道說，塞浦勒斯高階官員和政界人士對刑事犯罪分子申請「黃金簽證」;主動提供幫助。該電視台記者冒充有嚴重犯罪記錄的人員，請求塞浦勒斯律師和房地產掮客幫助申請獲得該國護照。在所公布的視頻上亦可看到塞浦勒斯議會議長和一名議員。

投資計劃

歐盟委員會一名發言人如此評論該報道：「我們難以置信地看到了國家高層代表如何用國籍換取財政盈利」半島電視台上月即已報道，數十名持有塞浦勒斯「黃金護照」的人士是在逃刑事犯罪分子、受國際制裁者，或是服刑者。

塞浦勒斯政府發言人通報說，在內閣緊急會議上，該國內政部長與財政部長表示，鑑於多年來這一投資計劃的相關規定暴露出缺陷、被人利用和濫用，建議予以廢止，內閣會議據此作出決定，自11月1日起終止實施該計劃。

2013年啟動

歐盟司法委員賴恩德斯對廢止「黃金護照」計劃表示歡迎。他指出，他和歐委會馮·德萊恩主席此前曾向塞政府表達了對該計劃的憂慮。

塞浦勒斯是在2013年經濟危機之後啟動簽發「黃金」護照及簽證計劃的。目前，黃金護照「身價」250萬歐元。從2013年到現在，塞浦勒斯由此獲得約82.5億歐元收入。

馬耳他和保加利亞也有同樣問題

布魯塞爾曾一再提醒塞浦勒斯在提供國籍和居留許可事務上需采取謹慎做法。歐委會不僅視「黃金」護照或簽證為安全風險，而且指出可能與此相連的洗錢、腐敗和避稅行為。除塞浦勒斯外，歐盟當局也盯上了保加利亞和馬耳他，評估對其展開違反協議行為調查程序的可行性。

凝煉/葉宣（德新社、法新社）

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