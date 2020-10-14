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美國要求禁用華為等陸科技業製造品 南韓婉拒

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
川普政府要求南韓，禁止使用來自華為等陸企製造的產品，但首爾當局初步已拒絕。 路透
川普政府要求南韓，禁止使用來自華為等陸企製造的產品，但首爾當局初步已拒絕。 路透

美國政府要求南韓，禁止使用來自華為等中國大陸科技企業製造的產品；南韓當局回應，無法干預民間企業採用特定品牌，但將與華府持續對話，以減緩美方對5G技術的安全疑慮。

韓國國際廣播電台（KBS）報導，南韓外交部第二次長李泰鎬，與美國國務院負責經濟成長、能源與環境的國務次卿柯拉克（Keith Krach），14日以遠距會議的形式舉行韓美高層經濟協議會。

南韓外交部表示，商談內容涵蓋經濟安全的相關議題，其中包括華府推動的「乾淨網路」（Clean Network）封鎖計畫。

「乾淨網路」旨在從5G網絡、手機應用程式、海底電纜、雲端計算等領域，剔除華為與中興通訊（ZTE）等中國科技公司的產品；華府正邀請其他國家加入，積極擴大乾淨網路計畫。

美國國務院已在官網上列出決定加入抵制華為的國家，並將南韓的SK電訊與韓國電信（KT）稱作「乾淨電信商」，原因是他們中止與大陸企業的貿易。

南韓 華府 華為

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