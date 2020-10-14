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美第2輪紓困無蹤影 租客、房東苦撐

世界日報 / 記者張聲肇／綜合報導
新冠疫情打擊下，許多租客已付不出租金，房東不能迫遷，還貸也遇到困難。圖為波士頓居民抗議迫遷。(美聯社)
新冠疫情打擊下，許多租客已付不出租金，房東不能迫遷，還貸也遇到困難。圖為波士頓居民抗議迫遷。(美聯社)

國會看來不可能在11月3日選舉之前，通過新一輪紓困法案，許多租客已付不出租金，房東還貸也有困難，新冠肺炎疫情經濟打擊的範圍，眼看就要擴大到擁有房產的房東。

在波士頓有24間小公寓租人的伊萊亞(Take Shad Elia)說，本來靠政府紓困金繳房租的房客，因為等不到第二輪紓困金，開始延付或根本繳不出來了。

眼看新英格蘭地區冬天所需的暖氣、除雪等「年底經常費用」的帳單，就要在電器、水龍頭等固定修理費外，一張張堆到桌上，他很擔心催繳房貸的銀行會怎麼對待他。「總不能期待房東補貼房客吧」。

像他這樣的「小房東」，夾在窮房客和貸款商之間，不是向親戚借貸，就是挖自己的老本，來付房貸。大房東和商業大樓的屋主，應付的辦法多些，例如，美國最大的商場業主賽門不動產集團打算把J.C. Penney百貨公司買下來，以免它倒閉，自己也失去最大房客。賽門也在告Gap賣衣商，催討被欠的1億700萬元房租。

洛杉磯不動產律師漢米爾頓(Michael Hamilton)認為，會有越來越多夾在貸款商和房客之間的房東上法院，催繳被欠的房租。

住宅的房東很不滿川普把房租寬延到2020年底，之前不得下逐客令。從田納西、俄亥俄到喬治亞州，房東們打了至少26起官司，說這項政策對房東不公平，侵犯他們的權利。

穆迪分析公司8月就估算，全國民宅租屋人總共已積欠250億元房租，到年底，將達700億元。

非營利的亞斯本研究所(Aspen Institute)在8月就預估，未來幾個月內，將有3000萬到4000萬人，因積欠房租而被逐出，變成街友。

房東 房客 新冠肺炎

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