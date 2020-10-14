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原油價格上漲 金價連跌兩天 銅價收低
國際原油價格周二上漲，數據顯示中國原油進口量增加，表明需求增強，不過美國財政刺激措施的不確定性抑制了漲幅；金價連續二日下跌，此前已連續兩周上漲。銅價連續二天下跌。以下是整理自彭博的商品行情：
●原油價格上漲
受中國進口數據推動，紐約原油期貨周二上漲2％。根據中國海關總署的數據，9月份中國原油進口量較上月成長2.1％。此外，中國公布的汽車銷售數據也表現強勁。不過， 美國在11月大選之前推出新一輪財政刺激措施的前景黯淡，限制了原油的漲幅。
Again Capital LLC的合夥人John Kilduff表示，中國增加原油採購量正是「市場需要的刺激」，「之前有人擔心中國地方煉廠的經營活動會減弱。這個消息避免了昨天市場的慘烈表現重演」。
11月交割的西德州中級原油（WTI）上漲77美分，收於每桶40.20美元。12月交割的布蘭特原油期貨上漲了73美分，至每桶42.45美元。
●黃金連續二日下跌
Covid-19疫苗試驗出現挫折並且美國經濟刺激談判陷入僵局，投資人追捧美元避險。
黃金在2020年的前八個月中上漲了30%，但隨著美元上漲，9月金價漲勢失去了動力。
現貨黃金在紐約時間下午1:48下跌1.7%，至每英兩1,890.66美元，周一跌0.4%。金價在8月初曾觸及創紀錄的2,075.47美元。Comex 12月交割黃金期貨價格下跌1.8%，收於每英兩1,894.60美元。
●銅價下跌，病毒疑慮蓋過中國需求影響
倫敦時間下午5:52，銅價跌0.7%收於每噸6,692美元。鋁上漲0.1%至1,858美元，為2019年5月以來的最高收盤價。
不過有數據顯示9月中國銅進口量再次上升，表明國內需求強勁。
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