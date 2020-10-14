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台積電ADR周二跌1.2% 隨蘋果供應鏈下跌

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二跌1.2%，收89.64美元，隨蘋果供應商股票下跌，但且較台北交易股票溢價仍多達11.5%。

蘋果發布5G版本的iPhone 12後，收盤股價跌2.7%。兩家營收仰賴蘋果最重的Qorvo和Skyworks Solutions 各下跌1.9%和2.5%。Lumentum跌 1.4%。  

費城半導體指數小跌0.1%。

美國股市周二全面下跌，第3季財報季開始之際，新冠疫苗試驗暫停和美國就經濟刺激計劃達成協議的希望渺茫，挫折市場信心。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數下跌157.71點，收28,679.81點；標普500指數跌0.6%，至3,511.93點；那斯達克綜合指數小跌0.1%，至11,863.90點。

台灣加權股價指數昨天小跌8.78點收12,947.13點。台積電漲0.4%收462.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 61.50 -1.15 61.80 -0.48

中華電 CHT 106.39 -0.11 107.50 -1.03

台積電 TSM 515.23 -1.40 462.00 11.52

聯電 UMC 31.33 -2.68 31.55 -0.71

*註：匯率依據紐約時間

下午6:30的彭博報價

台積電 紐約 台股 半導體

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