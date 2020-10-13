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G20援助剩半年 世銀籲減免窮國債

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
世界銀行總裁馬爾帕斯近日呼籲各國，如果無力援助窮國，就對窮國的債務減免幅度提高，否則會讓窮國經濟雪上加霜。圖左為巴西總統波索納洛（Photo by Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil on Wikimedia Commons under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license）
世界銀行總裁馬爾帕斯近日呼籲各國，如果無力援助窮國，就對窮國的債務減免幅度提高，否則會讓窮國經濟雪上加霜。圖左為巴西總統波索納洛（Photo by Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil on Wikimedia Commons under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license）

「已開發國家無力繼續援助窮國，但希望他們能延緩窮國的還債時間。」世界銀行總裁馬爾帕斯12日對外透露，他們與G20原本談妥將有1年的援助窮國計劃，但因一些國家不願再延長援助，導致計劃恐只能執行6個月。對此，馬爾帕斯呼籲富國對窮國進行債務減免，否則在疫情尚未和緩下，窮國的處境只會更慘。

中國是最大債主

根據《半島電視台》報導，根據世銀12日公布的報告指出，G20國家的舉債程度在2019年上升9.5%至7440億美元，而與G20國家借債的貧國債務總額達到1780億，其中有63%是欠中國的債，比起中國在2013年公布「一帶一路」基礎建設計劃時的45%上升18%。

因此，馬爾帕斯呼籲各債權國，在疫情對各國經濟產生重大打擊下，延長窮國的債務償還時限或是減免債務，他與國際貨幣基金（IMF）總裁格奧爾基耶娃都提醒這些債務對中低收入國家的危險性，因此希望富國可以進行根本性的減債，以避免經濟落入「失落的10年」，喪失經濟活力。

呼籲減免窮國債務

G20各國的財政部長、央行總裁將於14日進行線上開會討論，目前的減債計畫僅有5月時，G20決議讓窮國還債的期限延長至2020年底，這次計畫的幅度僅讓窮國減免50億美元的債務。世銀與IMF也表示，在援助方案恐將縮水至6個月的情況下，他們也會推動備案，儘量減少窮國還債的額度。

《路透社》也提到，馬爾帕斯呼籲中國加大減免債務的幅度，雖然中國已經跟很多國家免收本金了，但利息對窮國的還是很沉重的負擔，而且中國也是其中不想繼續參加援助計畫的國家之一。

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