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蘋果、大科技公司看漲選擇權爆量 夏末狂熱交易再現

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
蘋果的股票衍生品交易在12日劇增。（路透）
蘋果的股票衍生品交易在12日劇增。（路透）

市場上出現新一波投入蘋果與其他大型科技公司股票衍生品的交易，推動美股周一（12日）走高。分析師認為，這令人回想起夏末的瘋狂市場情況。

金融時報報導，根據芝加哥選擇權交易所（CBOE）的資料，投資人在周一買進近400萬口與蘋果公司相關的選擇權合約，是今年來第二高，也寫下蘋果選擇權交易最忙碌的紀錄之一。這些買盤集中在看漲選擇權，讓投資人有機會能因蘋果股價上漲而受惠。

多名交易員和策略師表示，賣出看漲選擇權的銀行被迫藉由買進蘋果公司股票來為這些交易避險，這幫助蘋果公司股票和整體市場上漲。

Citadel證券公司機構股票衍生品部門主管席柏爾（David Silber）表示：「整個市場全天都感受到科技股走高」，部分原因是交易商為大型科技股部位避險。

蘋果公司將在13日推出新款iPhone，該公司股價12日大漲6.4%至124.40美元，為蘋果在7月分割股票以來的最大單日漲幅。

狂熱的交易活動，有如在8月下旬和9月初出現的股票衍生品交易量劇增，當時散戶投資人和機構紛紛湧進衍生品市場。那時候日本軟銀集團（SoftBank）投入數十億美元押注蘋果、Netflix和臉書的股票衍生品，贏得「那斯達克巨鯨」封號。

現在尚無法釐清周一的衍生品交易激增是否為單一機構所致。散戶券商Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示，似乎是散戶投資人為選擇權的大量交易者，因為有大量的小額交易，通常一次的交易量不到20口或50口選擇權。

iPhone 12

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