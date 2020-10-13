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紐約油價創一周最大跌幅 金價走低 鋁漲至15個月高峰

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

隨著墨西哥灣的石油生產開始恢復、利比亞重啟最大的油田，油價創一周多最大跌幅。金價四個交易日來首日下跌，鋁價升至近15個月高位。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價創一周最大跌幅

紐約原油期貨下跌2.9%，跌至一周最低點，並跌破100日移動均線，表明未來的拋壓會進一步加大。全球基準布倫特原油期貨收盤跌破100日和200日移動均線。

殼牌、必和必拓和雪弗龍表示，他們在墨西哥灣的平台已恢復運作。一位知情人士說，利比亞國家石油公司解除最大油田的不可抗力，將在10天之內達到近30萬桶的日產能。

11月交割的西德州中級原油（WTI）原油期貨下跌1.17美元，收於每桶39.43美元。12月交割的布蘭特原油期貨下跌1.13美元，收於每桶41.72美元，跌至10月5日以來的最低價位。

●金價下跌

紐約時間下午2：28，現貨金跌0.4%至每英兩1,922.30美元。Comex 12月交割黃金期貨上漲0.1%，收於1,928.90美元。

Sucden Futures董事總經理Janet Mirasola表示，「今天早上黃金回落主要是由於美元/人民幣匯率的波動」。中國採取行動遏制人民幣近期反彈後，美元上漲。

●鋁價升至15個月高位

倫敦時間下午5:50，LME鋁上漲0.8%，收於每噸1,855.50美元；此前觸及1,856美元，為2019年7月中以來的最高價位。

金價 人民幣 利比亞

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