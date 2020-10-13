台積電ADR周一大漲2.4%再創新高 較台股溢價拉大逾13%
台積電ADR周一大漲2.4%，收90.91美元，首度站在90美元大關，再創歷史新高價位，且較台北交易股票溢價多達13.4%，也就是說，換算台股高達521元。
美國三大股指周一連續四個交易日上漲。標普500指數上漲57.09點，至3534.22點，漲幅1.6%，創歷史第二高收盤點位。道瓊工業指數上漲250.62點，至28837.52點，漲幅0.9%。那斯達克綜合指數飆升296.32點，至11876.26點，漲幅2.6%，創歷史第三高收盤點位。在近期劇烈波動後，美股三大指數再次逼近9月初的高點。
費城半導體指數同日大漲1.5%。
台灣加權股價指數昨天漲68.72點收12,955.91點。台積電漲1.6%收460.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 62.10 0.00 62.10 0.00
中華電 CHT 106.30 +0.14 107.00 -0.65
台積電 TSM 521.51 +2.40 460.00 13.37
聯電 UMC 32.12 -1.75 32.05 0.23
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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