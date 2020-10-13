快訊

路透：川普政府推動3項對台軍售 近日將通知國會

台積電ADR周一大漲2.4%再創新高 較台股溢價拉大逾13%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一大漲2.4%，收90.91美元，首度站在90美元大關，再創歷史新高價位，且較台北交易股票溢價多達13.4%，也就是說，換算台股高達521元。

美國三大股指周一連續四個交易日上漲。標普500指數上漲57.09點，至3534.22點，漲幅1.6%，創歷史第二高收盤點位。道瓊工業指數上漲250.62點，至28837.52點，漲幅0.9%。那斯達克綜合指數飆升296.32點，至11876.26點，漲幅2.6%，創歷史第三高收盤點位。在近期劇烈波動後，美股三大指數再次逼近9月初的高點。

費城半導體指數同日大漲1.5%。

台灣加權股價指數昨天漲68.72點收12,955.91點。台積電漲1.6%收460.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 62.10 0.00 62.10 0.00

中華電 CHT 106.30 +0.14 107.00 -0.65

台積電 TSM 521.51 +2.40 460.00 13.37

聯電 UMC 32.12 -1.75 32.05 0.23

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 台股 半導體

延伸閱讀

法人買超十強 電子占大宗

15檔雙成長 帶多頭上攻

外資六天買超505億 台股聚焦蘋概股走勢

台積電市值衝破4,000億美元 挑戰全球前十大企業

相關新聞

蘋果、亞馬遜領軍 美股那斯達克飆漲2.6％

美國股市周一大漲，受科技股飆升推動，亞馬遜、蘋果和其他科技股在財報季開始前大漲。

科技股帶頭大漲 那斯達克指數創月來新高

科技股跑贏大盤，同時投資人密切關注華盛頓的紓困案談判，股市大漲，

歐盟減排規定嚴 帶動電動車銷量倍增

拜日趨嚴格的減排新規所賜，歐盟今年的電動車銷量將較去年成長兩倍，在整體車市的占有率有望在2021年前增至15%。

樂金化學營收、獲利 創新高

南韓樂金化學公司12日公布第3季初估財報，營收和營業利益雙雙創歷來單季新高，原因是石化和電動車電池部門業績暢旺，且家電產...

遠距工作減薪 爆勞資爭議

新冠肺炎疫情已動搖上班地點的傳統觀念，一些美國科技業員工遷往生活成本較低的地區遠距工作，許多公司也開始規劃分散式的員工結...

縮減工時創造就業…無效

在新冠肺炎疫情重創就業市場之際，各國政治人物和工會領袖紛紛呼籲減少工時，以創造更多就業機會，但研究發現，企業減少勞工每周...

全球課數位稅 今年談不定

經濟合作發展組織（OECD）12日說，全球137國同意延長一項對跨國科技公司課稅的全球數位稅則談判，使今年底前達成協議的...

兩黨僵持不下 白宮拋出小型紓困計畫

在美國兩黨為經濟刺激新方案僵持不下之際，川普政府11日呼籲國會通過一項規模較小的紓困計畫，以第一輪紓困法案的剩餘資金對中...

印度拚經濟 政府提前發薪

印度政府宣布多項試圖帶動消費者需求的刺激措施，包括提前發放部分節慶季節薪資給公務員，同時進一步擴大資本支出，設法支撐因新...

歐盟擬加強控管臉書、蘋果 限制科技巨頭影響力

歐盟（EU）監管機構正草擬一份「管制名單」，對象包含多達20家大型網路公司，可能包含矽谷科技巨頭臉書和蘋果，目標是推出更...

美股早盤小漲 投資人關注刺激計畫談判

美國股市12日早盤小漲，投資人準備迎接企業財報季，並持續關注華府對新一輪刺激方案的談判。

顧防疫還是顧經濟？ 美國2迪士尼命運大不同

加州迪士尼樂園遲遲無法重啟，佛州迪士尼卻早已正常營運了2個月，主因是兩州政治理念與防疫觀念大相逕庭。身為共和黨的佛州州長德桑迪斯一直主張恢復經濟運作，但也因此讓佛州確診率一直居高不下。相反的...

熱門新聞

偷義大利古城碎片回家做紀念！女子遭受詛咒長達15年

柬埔寨貧童6歲被蚊叮傷口惡化無錢醫 21年後腫成「象腿」

南韓蔚山33層大樓成火柱…頂樓戶幾乎絕望 昏迷前看到「戴安全帽的神明」

日本大阪市存廢 220萬居民11月1日投票決定

拜登民調領先擴大 華郵：選民已有定奪

全球民粹領袖為何擔心川普落選？專家這樣說

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。