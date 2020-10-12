疫情衝擊日本經濟 4產業恐有債務危機

新冠疫情衝擊日本經濟，住宿、餐飲、娛樂及生活服務業恐面臨債務危機。疫情使人與人的接觸機會減少，導致經濟嚴重萎縮，日本時事通信社的智庫報告顯示，若此情況持續至2021年，住宿業、餐飲業、娛樂業中的中小企業將面臨債務危機，如果持續到2022年，生活服務業也將深陷同樣的情況。

根據《日本時報》報導，日本因新冠疫情影響，經濟受嚴重打擊，時事通信社的智庫報告顯示，若疫情到2021年持續衝擊經濟，餐飲、住宿、包括電影院和KTV等的娛樂業，以及含美髮沙龍在內的生活服務業，這些產業中的許多中小企業恐面臨債務危機。據估計，這些產業中約有100萬家中小型企業。

《時事通信》報導，報告指出，如果疫情持續到2021年秋季，住宿、餐飲和娛樂業中的中小型企業將需要20多年的時間償還債務；如果疫情持續到2022年春季，生活服務業也將深陷同樣的情況。

若情況持續，四項產業面臨的危機可能蔓延至其他產業及大型企業。對此，野村綜合研究所戰略管理室長梅屋真一郎呼籲，「政府應支持經濟活動及促進產業結構整合。」強調促進改革和保護就業，以及透過公共援助調整公司資本和債務的政策的重要性。

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