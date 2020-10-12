快訊

國安基金達成護盤任務 決定退場

TikTok落難 對手Triller趁勢尋求在美借殼上市

中央社 / 紐約11日綜合外電報導

知情人士透露，短影音平台TikTok的競爭對手Triller正和空殼公司洽談收購事宜，一旦談成，這家美國社群媒體公司即可借殼上市。

美國總統川普政府以美國公民資料可能被中國共產黨政府取用為由，要求TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）出售TikTok，眼見TikTok落難，Triller希望趁勢而起。

2015年創立的Triller在美國使用人口不多，只有宣稱擁有1億美國用戶的TikTok一小部分，先前Triller就曾表示，希望TikTok的前景不明，能吸引更多網紅和用戶琵琶別抱。

消息人士表示，Triller正和投資銀行FarvaharPartners合作，與所謂的「特殊目的併購公司」（SPAC）協商潛在交易。特殊目的併購公司是一種空殼公司，透過首次公開募股（IPO）籌資來和私人公司合併，進而讓這家私人公司上市。

消息人士透露，Triller和特殊目的併購公司協商的同時，也和瑞士銀行集團（UBS Group AG）為首的投資人討論私募融資，希望募得約2億5000萬美元。

Triller在那輪討論募得約1億美元，現在正在考慮是要繼續私募融資，還是選擇與特殊目的併購公司交易。

TikTok 投資銀行 社群媒體

延伸閱讀

北京鐵桿兄弟倒戈？ 巴基斯坦也禁TikTok

TikTok再受挫 不擋猥褻內容遭巴基斯坦禁用

巴基斯坦批TikTok不擋不道德內容 傳將下令禁用

因零用錢起爭執…少年2分鐘內賞媽媽5巴掌 母：你這樣對我？

相關新聞

影／買張「哪裡都不去」的機票！ 澳航新招搶商機銷售一空

全球航空業受到新冠肺炎影響，業績持續不見起色，澳洲國家航空公司「Qantas」推出了長達七小時、但只在空中盤旋，之後原點...

縮減每周工作天數能創造就業？ 華爾街日報：沒用

當疫情重創勞動需求，各國政治人物和工會領紛紛呼籲減少工作時時以增加就業機會。華爾街日報引述證據報導，許多歐美國家已自減少...

FT：歐盟擬推新規 限制科技巨頭的市場影響力

歐盟（EU）監管機構正草擬一份「管制名單」，對象包含多達20家大型網路公司，可能包含矽谷科技巨頭臉書和蘋果，目標是推出更...

今天開盤前 五件國際事不可不知

美國總統川普和眾議院議長裴洛西互相指責對方應對刺激案談判缺乏進展負起責任，白宮經濟顧問庫德洛稱，他預測談判還會繼續進行。...

G20財長會 聚焦援助窮國

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（WB）本周將舉行年會，20國集團（G20）財金首長將召開視訊會議，儘管G20預估不會在...

川普轉彎 降低對美企傷害

美中科技戰的戰火，隨著美國總統大選倒數、川普選情告急而再次升溫，但川普政府的策略似有轉彎的跡象，從最初期打壓華為等品牌／...

川普大讚的雷傑納榮製藥股價大漲 為何華爾街卻認為是噩夢

製藥公司通常會重金找來名人代言，美國總統川普上周盛讚雷傑納榮公司（Regeneron）新冠實驗藥的療效，該公司股票9日收盤價已較9月11日上漲超過10%，然而華爾街分析師卻覺得川普的推薦不是好事，甚至是「一場噩夢」。為什麼？

6件拍品破億港元成交！蘇富比香港秋拍締造8項新紀錄

自10月3日起一連共16場的蘇富比（Sotheby’s）香港2020年秋季拍賣，於10月9日圓滿收槌。共拍出1,837項...

馬來西亞朝陵集團 變形金剛系列轟動登場

馬來西亞朝陵集團（CLG）日前在吉隆玻世界貿易中心舉行了盛大開幕禮，帶著馬來西亞史無前例的科技新產品，推介獨家首創的「變形金剛行動空間系列」，轟動登場！其中包括由大型卡車改造的「朝陵尊賢號」行動殯儀館

熱門新聞

金正恩怎麼了？閱兵演說頻致謝、道歉甚至落淚

偷義大利古城碎片回家做紀念！女子遭受詛咒長達15年

川普公開要求官員對付政敵 紐時痛批獨裁

柬埔寨貧童6歲被蚊叮傷口惡化無錢醫 21年後腫成「象腿」

南韓蔚山33層大樓成火柱…頂樓戶幾乎絕望 昏迷前看到「戴安全帽的神明」

朝鮮平壤酒店存神秘5樓禁區？ 美大學生闖入後變送命之旅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。