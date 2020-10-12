TikTok落難 對手Triller趁勢尋求在美借殼上市

知情人士透露，短影音平台TikTok的競爭對手Triller正和空殼公司洽談收購事宜，一旦談成，這家美國社群媒體公司即可借殼上市。

美國總統川普政府以美國公民資料可能被中國共產黨政府取用為由，要求TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）出售TikTok，眼見TikTok落難，Triller希望趁勢而起。

2015年創立的Triller在美國使用人口不多，只有宣稱擁有1億美國用戶的TikTok一小部分，先前Triller就曾表示，希望TikTok的前景不明，能吸引更多網紅和用戶琵琶別抱。

消息人士表示，Triller正和投資銀行FarvaharPartners合作，與所謂的「特殊目的併購公司」（SPAC）協商潛在交易。特殊目的併購公司是一種空殼公司，透過首次公開募股（IPO）籌資來和私人公司合併，進而讓這家私人公司上市。

消息人士透露，Triller和特殊目的併購公司協商的同時，也和瑞士銀行集團（UBS Group AG）為首的投資人討論私募融資，希望募得約2億5000萬美元。

Triller在那輪討論募得約1億美元，現在正在考慮是要繼續私募融資，還是選擇與特殊目的併購公司交易。