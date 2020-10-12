馬來西亞朝陵集團 變形金剛系列轟動登場
馬來西亞朝陵集團（CLG）日前在吉隆玻世界貿易中心舉行了盛大開幕禮，帶著馬來西亞史無前例的科技新產品，推介獨家首創的「變形金剛行動空間系列」，轟動登場！其中包括由大型卡車改造的「朝陵尊賢號」行動殯儀館，以及成功被列入「馬來西亞紀錄大全」（Malaysia Book of Records），成為馬來西亞首輛以12公尺豪華雙層巴士改造的「朝陵尊爵號」超大型豪華水晶棺車。
為隆重其事，大會邀請了全馬各地多位企業家、商界中人共聚一堂，一同見證朝陵集團獲頒證書的光榮一刻，同時也見證朝陵革新行業的創舉。
朝陵集團是家多元化關懷服務型企業，同時著重文化、教育、醫療保健以及綠化等領域的發展。集團以突破傳統為核心理念，並透過嶄新的營運方式，結合新科技的運用，來開拓新的商機，同時創造行業新局。
集團創辦人兼董事長王建瑉博士表示，集團透過資源整合模式，除了積極革新行業、打造就業機會與商機，更致力於教育發展，以提升大馬殯葬行業形象，從而推動專業證照制度，讓行業逐步走向正規化。
因此，朝陵集團和馬來西亞英豪多媒體傳播學院，也在推介禮上簽署合作備忘錄，聯合雙方專業教學資源，共同開辦殯葬禮儀知識相關的新科系，為馬來西亞教育領域掀開新篇章，成為大馬殯葬教育領域的重要倡導者。
同時，朝陵集團也著手於醫療保健服務計劃的開發，並與馬來西亞CompuMed簽署合作備忘錄，為集團在醫療保健領域的發展打下根基。
更多資訊請遊覽朝陵集團官網：https://cl-asia.com/ 。
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