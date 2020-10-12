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UBS舉3理由 美股會續漲

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
圖/美聯社
圖/美聯社

美國新聞網站《商業內幕》（Business Insider）報導，瑞銀集團（UBS）上周四發布研究報告說，美股近期波動大，包括美國大選即將來臨、美中緊張關係升高和歐洲因疫情加加強封鎖措施，都是短期內衝擊股市的理由，但長期而言，投資人應善加布局以便自會上漲的股市獲利。

根據UBS，「美國終將談成刺激方案，各國央行會續採支持措施，以及醫學進展仍會帶來驚喜」。

UBS建議在下一波股市漲勢中獲利的布局如下：

1、美國中型股。與其在價值股和成長股中選擇，不如買進中型股，UBS解釋：「我們預期明年中型股獲利成長會超越大型股，這會是中型股上漲動力。」

2、新興股市價值股。UBS認為，在接下來6到12個月股市波動中，價值股有漲逾MSCI新興市場指數10%到15%的潛力。

3、英國股市。由於全球經濟自疫情中復甦和油價上漲，2021年企業獲利反彈可能推升英國股市。此外，UBS認為英國可能談成脫歐協議。

4、全球性消費品牌。寬鬆貨幣政策和財政刺激措施應能在疫情過後支持消費者支出，各國政府提供的收入救濟花在旅遊和休閒，而是花在耐久財上。　 　

UBS 疫情 英國

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