台積電ADR上周五漲1.1%創歷史新高 較台股溢價達12.2%
台積電ADR上周五漲1.7%，收88.78美元，創下歷史新高價位，較台北交易股票溢價12.2%。
標普500指數上周五漲0.9%，一周漲3.8%，寫7月來最佳表現。道瓊上周五漲161點，收復今年來失土，周線漲3.3%；那斯達克綜合指數上周五漲1.4%，一周漲4.6%，與道瓊同創8月來最大單周漲幅；費城半導體指數漲勢更驚人，上周五漲1.8%，一周漲近8%。台積電ADR一周漲9.9%。
台灣加權股價指數上周五休市，周四漲140.82點收12,887.19點。台積電漲2.3%收453.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 61.99 0.00 61.50 0.79
中華電 CHT 105.96 +0.43 107.50 -1.43
台積電 TSM 508.37 +1.12 453.00 12.22
聯電 UMC 32.64 +5.36 32.20 1.36
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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