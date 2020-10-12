川普轉彎 降低對美企傷害

經濟日報 / 記者李珣瑛李孟珊╱新竹、台北報導

美中科技戰的戰火，隨著美國總統大選倒數、川普選情告急而再次升溫，但川普政府的策略似有轉彎的跡象，從最初期打壓華為等品牌／系統廠，到切斷中芯國際等大陸指標科技廠生產，業界認為，川普策略改變，應是考量降低科技戰對美企的傷害，進而收到壓抑大陸發展先進技術成效的手段。

美國制裁華為之後，引起美國半導體產業協會（SIA）等勢力反彈，主因包括英特爾、超微、高通、美光等美國指標企業，都與華為有業務往來，一旦華為出貨受阻，美企也將受重創。白宮意識到相關嚴重性，近期開始陸續鬆綁企業與華為往來。

如今美國轉向透過嚴控美方掌握主導權的設備供應，制裁中芯國際等大陸科技指標企業，甚至傳出也將把制裁的觸角延伸至記憶體領域，此舉較能降低科技戰對美企的後座力，又能收到壓抑大陸發展先進科技技術腳步的效果。

至於面板產業，業界人士說明，美國忽視大陸發展LCD快速崛起，讓京東方在LCD市場市占率愈來愈大。中國大陸面板廠總體產能，已占全球七成比重，這對來惠普、戴爾等美品牌商並不利，恐成為繼半導體之後，美中科技戰的下一個標的。

Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益表示，電視品牌廠對明年面板供給恐供不應求、並漲價的變數，今年已展開搶備庫存動作，讓面板市場充斥「超前部署」的提前效應。

華為 面板 川普

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