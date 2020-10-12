G20財長會 聚焦援助窮國

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（WB）本周將舉行年會，20國集團（G20）財金首長將召開視訊會議，儘管G20預估不會在美國總統大選之前兩周推出大規模財政刺激措施，但專家預測，各國將在援助低所得國家取得共識，但須群策群力以解決其嚴重的債務危機。

前IMF及世銀高級官員、現任全球發展中心主席阿邁德（Masood Ahmed）指出，援助低所得國家，不能只是暫緩償債，還須解決其無力償債的問題。G20支持的暫緩還債計畫雖已延長至2021年中，但這項計畫只限於一些國家，也未能解決至少12個窮國所面臨的基本償債問題，還需幫助這些國家勾銷一些外債。

阿邁德認為，IMF與世銀應乘機與債權人及債務人合作，在年底前提出一個恢復低所得國家償債能力的方案，例如，債權人和跨國金融機構股東不僅要推估所需的融資，還應考慮採取法律途徑等措施，包括制定新的國內或國際法，以限制債權人追債、不能在司法程序中沒收資產，或是限制訴訟時機等。

他建議，未來五年可大幅提高對低所得國家的官方融資。由於從新冠肺炎疫情復甦需時數年，屆時這些窮國的發展目標已經落伍，加上雙邊援助或私人融資幾乎沒有大幅擴增的空間，因此多數融資額擴張皆需來自多邊開發銀行和IMF。

阿邁德說，IMF可利用特別提款權（SDR）、或向富國借錢並出售其部分黃金儲備，使其優惠融資能力增加三倍至1,000億美元，以放寬提供給窮國的貸款條件。世界銀行的優惠機構國際開發協會（IDA）可在未來五年的每一年將承諾增加一倍，達到500億美元。