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全球首例 阿根廷放行基因改造小麥

世界日報 / 編譯中心╱綜合9日電
圖為小麥示意圖。路透
圖為小麥示意圖。路透

阿根廷農業部8日宣佈，阿根廷已成為全球第一個批准種植與消費基因改造小麥的國家。

中央廣播電台報導，農業部旗下的國家科學及科技研究委員會(CONICET)發表聲明說，這個全球第四大小麥出口國已批准一種抗旱品種的小麥。「這是全球第一個同意耐旱基因轉化小麥的國家」。委員會表示，阿根廷的基因改造小麥也必須獲得巴西核准才能進行商業營利。

巴西是阿根廷最大的出口市場，2019年約有45%的小麥是輸往巴西，其他的主要市場是印尼、智利和肯亞。

據指出，這種抗旱的小麥品種HB4，是由阿根廷生化公司Bioceres攜手國立大學與CONICET所研發。

Bioceres執行長杜魯柯(Federico Trucco)表示，有鑒於他們的技術提供了大量增產和顯著的環境效益，HB4在阿根廷獲得通過，代表了這種重要作物在整個全球價值鏈的里程碑。

但他也坦承，要讓巴西也批准這項基改小麥可能會有難度。「我們第一個必須說服的國家是巴西，而這可能是項艱苦任務」。

在此同時，專家則表示，對於擔心會對身體健康與環境造成影響的消費者來說，要向他們銷售這類基因改造生物(GMOs)是有困難的，因此對這些基改作物的種植與行銷感到關切。

國家種子研究所冬季穀物委員會(Winter Cereals Committee of the National Seeds Institute)的專家們，對於政府放行表達憂心。他們在一封8日公佈的信件中警告，由於地方和(或)外國消費者不接受由基因轉殖穀物製成的產品、而且難以把GMO與非GMO的生產分開，因此沒有一個國家批准使用基因轉殖小麥。

專家表示，就算巴西政府最終批准了，也不能保證麵粉廠、麵包店和個人消費者，會同意購買阿根廷的GMO小麥；而且即使他們買了，也不能保證如果沒有折扣他們還會買。

專家坦承，基因改造後的HB4是一種科學進步，可望為大豆、玉米和其他農作物帶來重要貢獻。在針對HB4小麥品種進行的10年田野驗證中，在乾旱情況下平均產量提高了20%。

而隨著全球暖化、氣候變遷加劇，嚴重乾旱的發生頻率已經增加。

阿根廷 基因 巴西

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