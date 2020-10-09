「自然」期刊也發聲 社論：科學與政治不可分割

本月8日出版的最新一期「自然」（Nature）期刊，刊載題為「為何『自然』需要報導更多政治」的社論，表示「科學與政治密不可分」，未來數周乃至數月將持續刊載更多政治新聞、評論及相關初始研究。

這篇社論指出，科學與政治互相影響，政客決定研究資助金額及研究政策優先順序，而科學與研究告知並形塑政治政策。政治人物必須確保學術自由，並幫助機構更具平等、多元與包容，然而，政客也有權力反其道而行。

新冠肺炎疫情將政治與科學的關係推向公眾場域，全球亦關注各國領導人如何運用科學做出抗疫決定，或是如何誤解、濫用及打壓科學。

社論指出，學術自治正面臨威脅，政治人物可向科學家尋求建議或資訊，但不該對科學家指手畫腳。文中提到巴西總統波索納洛去年開除國家太空研究所所長，因為該所發表報告指出，在他任內亞馬遜雨林去森林化程度加劇。同年逾百名經濟學家聯名致函印度總理莫迪，要求國家停止干預官方統計局的數據資料，尤其是經濟數據。

接著社論提到日本首相菅義偉上周拒絕任命「日本學術會議」建議學者名單的其中六人。統計機構今年六月致函英國政府，提及統計新冠肺炎採檢數據一再出錯。

文末指出，該期刊的新聞特派員將持續關注世界各地發生的科學與政治，希望專家建言能促成良性改變，「引領科學與政治關係的默契正面臨威脅，『自然』不會沉默」。

創刊超過200年的美國權威醫學期刊「新英格蘭醫學期刊」7日發表社論，譴責美國總統川普處理新冠肺炎疫情失當，呼籲美國民眾用選票把他趕下台。這是該刊以來首度針對美國總統大選發表社論。