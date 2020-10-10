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良品計畫估今年度淨利衝高

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
無印良品母公司良品計畫獲利改善，估今年度全年淨利將創新高。（路透）
無印良品母公司良品計畫獲利改善，估今年度全年淨利將創新高。（路透）

受新冠疫情影響，無印良品（Muji）母公司良品計畫上季出現淨損，為歷來同期首見，並進行史上最大規模的資產減記，但基於獲利已有改善跡象，良品計畫預測，今年度全年淨利將創新高，激勵該公司股價9日盤中大漲逾10%。

良品計畫表示，截至8月底止的去年度第2季（上季）淨損128億日圓（1.21億美元），為歷年來同期首度出現淨損，相較下，去年同期為淨利67億日圓。該公司上季出現淨損的主因，是該公司針對表現不佳的門市去年度的帳面價值，減記了142億日圓。

不過，良品計畫上季營業利益為38億日圓，不僅從之前一季的虧損29億日圓轉正，也高於分析師預測的21億日圓，顯示獲利已出現改善跡象。

良品計畫預測，在止於明年8月底的今年度全年淨利將達到348億日圓，為歷來最高，也遠優於去年度的淨損169億日圓；良品計畫改變會計算法，去年度只有兩季。這項消息激勵良品計畫股價9日盤中大漲15%，為2015年4月來最大盤中漲幅，收盤時漲幅稍微收斂至10.5%，報1,981日圓。

無印良品在日本、台灣、中國大陸、泰國等亞洲地區6月以後的業績恢復，帶動上季營業利益成長。無印良品上季在日本的營業利益年增9%至50億日圓，直營店同店銷售成長8%。在當局夏季推動居家避疫措施、民眾減少出門之際，上季咖哩調理包等食品銷售遽增約40%，家居用品等商品也銷售很亮眼。

不過，無印良品今年的歐美地區業績受到重創，上季營業損失擴大至33億日圓，遠高於去年同期的4,100萬日圓。新冠肺炎疫情導致零售門市關閉，已迫使美國無印良品在7月聲請破產保護。該品牌的許多北美門市至今仍未能恢復正常營運，歐洲門市的客流量也依然緩慢恢復，因為許多顧客仍對如何保持社交距離，心存疑慮。

無印良品 疫情 日本

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