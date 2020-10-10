IBM轉型 要分拆IT部門

科技大廠IBM將分拆旗下IT基礎架構部門，並加速向高利潤的雲端運算和人工智慧（AI）事業轉型，此舉可望成為IBM歷來最大規模的轉型，讓這家美國最具代表性的百年老牌科技公司改頭換面。

IBM 8日宣布，計劃把旗下為客戶管理IT基礎架構的部門，在2021年底前分拆成另一家獨立的上市公司。IBM財務長卡瓦納（James Kavanaugh）告訴路透，新公司將擁有9萬名員工，並在幾個月內決定領導架構。IBM目前共有35.26萬名員工，去年總營收達771.5億美元。

此部門目前為全球115國4,600個客戶提供技術支援，積壓訂單金額達600億美元，過去這一年銷售額為190億美元，占公司總營收約四分之一，但其規模持續萎縮，並開始拖累IBM的盈餘，因許多客戶已改用雲端運算的服務。

IBM執行長克里希納（Arvind Krishna）說，「我們正重新定義IBM的未來，我們將專注於向前邁進」，IBM預期雲端事業的客戶與大型業務將大幅成長，足證這是可能有競爭力的領域。