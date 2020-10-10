LSE出售義大利證交所

倫敦證券交易所（LSE）同意以逾43億歐元（51億美元），將旗下義大利證券交易所（Borsa Italiana）出售給泛歐交易所（Euronext）及兩家義大利銀行，預料將催生出歐洲最大證券交易所，也有助LSE完成收購資訊供應商路孚特（Refinitiv）的計畫。

倫交所9日證實，上個月已開始和泛歐交易所展開獨家磋商，倫交所將以43.3億歐元現金出售在義大利證券交易所的全部持股，加上交易完成前產生的額外現金收入。

收購這個位於米蘭的證交所後，泛歐交易所將拿下歐洲四分之一的股票交易市場，歐洲Stoxx 50指數成分股中將有28家企業在其旗下的交易所上市。

但這樁交易能否完成，仍取決於歐盟是否批准LSE收購路孚特。

倫交所執行長史威莫說，將持續在收購路孚特上取得良好進展，樂見達成本次具有里程碑意義的併購案，「我們相信出售義大利證券交易所，將大幅減緩歐盟對競爭的疑慮。」

倫交所收購路孚特一案目前正由歐盟執委會審查，預定12月16日前公布結果。倫交所預期將在2020年底或2021年初完成收購路孚特，明年上半年完成出售義大利證券交易所的交易。泛歐交易所將透過發行18億歐元債券與籌資24億歐元，為這樁收購案籌資。